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Байдена вакцинировали от коронавируса. Процедуру транслировали в прямом эфире: видео

21.12.2020, 22:37
Байдена вакцинировали от коронавируса. Процедуру транслировали в прямом эфире: видео - Фото
Джо Байдену делают прививку от COVID-19 (Скриншот видео WPLG Local 10/Youtube)

Избранному президенту США Джо Байдену сделали прививку от коронавируса. Об этом сообщает AFP в Twitter.

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Момент вакцинации Байдена транслировали в прямом эфире по телевидению.

Ранее Reuters сообщал, что Байдена получит первую дозу вакцины Pfizer/BioNTech. Прививку ему должна была сделать Табе Маса, практикующая медсестра и руководитель службы здравоохранения больницы ChristianaCare в Ньюарке, штат Делавэр.

  • 12 декабря США одобрили к применению вакцину Pfizer/BioNTech. 14-го вакцинация стартовала.
  • 18 декабря в Штатах одобрили для широкого использования вакцину Moderna.
Наталия Медведева
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