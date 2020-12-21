Байдена вакцинировали от коронавируса. Процедуру транслировали в прямом эфире: видео

Избранному президенту США Джо Байдену сделали прививку от коронавируса. Об этом сообщает AFP в Twitter.

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Момент вакцинации Байдена транслировали в прямом эфире по телевидению.

Ранее Reuters сообщал, что Байдена получит первую дозу вакцины Pfizer/BioNTech. Прививку ему должна была сделать Табе Маса, практикующая медсестра и руководитель службы здравоохранения больницы ChristianaCare в Ньюарке, штат Делавэр.

12 декабря США одобрили к применению вакцину Pfizer/BioNTech. 14-го вакцинация стартовала.

18 декабря в Штатах одобрили для широкого использования вакцину Moderna.

Наталия Медведева

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