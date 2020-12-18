В США одобрили вторую вакцину от COVID-19. Трамп заявил о начале распространения Moderna

В Соединенных Штатах одобрили для использования вторую вакцину от коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщил в Twitter президент США Дональд Трамп.

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Трамп отметил, что вакцина одобрена подавляющим большинством и ее распространение начинается немедленно.

Ранее консультативная группа FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов) проголосовала за то, чтобы рекомендовать Управлению разрешить вакцину Moderna для экстренного использования, как это было на прошлой неделе для вакцины Pfizer/BioNTech.

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Наталия Медведева

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