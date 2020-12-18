В США одобрили вторую вакцину от COVID-19. Трамп заявил о начале распространения Moderna
18.12.2020, 16:43
Штаб-квартира Moderna (фото - ЕРА)
В Соединенных Штатах одобрили для использования вторую вакцину от коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщил в Twitter президент США Дональд Трамп.
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Трамп отметил, что вакцина одобрена подавляющим большинством и ее распространение начинается немедленно.
Ранее консультативная группа FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов) проголосовала за то, чтобы рекомендовать Управлению разрешить вакцину Moderna для экстренного использования, как это было на прошлой неделе для вакцины Pfizer/BioNTech.
- Moderna заявила о высокой эффективности своей вакцины от COVID-19 – 94,5%. Ее препарат можно хранить в обычном холодильнике в течение месяца. Цена дозы будет от $25.
- В начале декабря Moderna сообщила, что их препарат показал 100% защиту от тяжелых случаев ковида.
- 12 декабря США одобрили к применению вакцину Pfizer/BioNTech. 14-го вакцинация стартовала.
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