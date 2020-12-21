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Степанов заявил, что заболеваемость COVID-19 снижается третью неделю подряд

21.12.2020, 10:46
Степанов заявил, что заболеваемость COVID-19 снижается третью неделю подряд - Фото
Максим Степанов (Скриншот видео facebook.com/maksym.stepanov.official)

В Украине уже третью неделю наблюдается снижение заболеваемости коронавирусом. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге. 

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По его словам, разница увеличения колечества новых больных на прошлой (70327) и позапрошлой неделе (78 719) – почти 8000 случаев. Помимо этого, сейчас болеют на 11 000 человек меньше, чем две недели назад, говорит Степанов.

Министр отметил, что за 14-20 декабря было сделано 250 417 тестирований на COVID-19 – это больше, чем количество по аналогичному показателю за 7-13 декабря. Тогда был сделан 244 391 тест, сообщают в Минздраве. 

Станислав Стороженко
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заболеваемость эпидемия коронавирус COVID-19

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