UA

Премьер Израиля публично привился от COVID-19. Говорит, что думал о бабушках и детях

19.12.2020, 22:45
Премьер Израиля публично привился от COVID-19. Говорит, что думал о бабушках и детях - Фото
Биньямин Нетаньяху (фото - ЕРА)

Премьер-министр и министр обороны Израиля Биньямин Нетаньяху вакцинировался от COVID-19 в прямом эфире. Трансляцию этого события он выложил в Twitter, упомянув, что это просто потрясающе, что Израиль получил вакцину одним из первых.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Сегодня вечером, когда я шел на прививку, я думал о детях, которые должны позаботиться о родителях, о внуках, которые по-настоящему хотят обнять бабушку и дедушку, о бизнесменах, которые должны иметь возможность начать свое дело и о возможности вновь открыть нашу страну, вернув ее к прежнему состоянию", – написал он.

Нетаньяху также отметил, что его вакцинация это "небольшой укол для человека, но огромный шаг для нашего здоровья".

Вместе с премьером от коронавируса привился также министр здравоохранения страны Юлий Эдельштейн.

Смотрите также: "Лучший подарок". 90-летняя женщина первой в мире получила вакцину от COVID-19: ее эмоции

Дарья Мостовая
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Методолог 1С
Киев Sport Life
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Консультант 1С
Киев Sport Life
Разместить вакансию
Израиль прививка коронавирус видео вакцина Нетаньяху Биньямин

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Частный космос: Есть ли в Украине шанс для своих Илонов Масков

Партнерский проектЧастный космос: Есть ли в Украине шанс для своих Илонов Масков
 