Премьер Израиля публично привился от COVID-19. Говорит, что думал о бабушках и детях

Премьер-министр и министр обороны Израиля Биньямин Нетаньяху вакцинировался от COVID-19 в прямом эфире. Трансляцию этого события он выложил в Twitter, упомянув, что это просто потрясающе, что Израиль получил вакцину одним из первых.

זריקה קטנה לאדם, צעד ענק לבריאות של כולנו.

**

בדרך לחיסון הערב חשבתי הערב על הילדים שדואגים להורים שלהם.



על הנכדים שרוצים לחבק את סבא וסבתא בחיבוק אמיתי.



על בעלי העסקים שיוכלו לפתוח את העסקים שלהם.



על כך שנוכל לפתוח מחדש את המדינה שלנו ולהחזיר אותה למה שהיא הייתה. pic.twitter.com/5QGoG7HZnn — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) December 19, 2020

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Сегодня вечером, когда я шел на прививку, я думал о детях, которые должны позаботиться о родителях, о внуках, которые по-настоящему хотят обнять бабушку и дедушку, о бизнесменах, которые должны иметь возможность начать свое дело и о возможности вновь открыть нашу страну, вернув ее к прежнему состоянию", – написал он.

Нетаньяху также отметил, что его вакцинация это "небольшой укол для человека, но огромный шаг для нашего здоровья".

Вместе с премьером от коронавируса привился также министр здравоохранения страны Юлий Эдельштейн.

1 ноября в Израиле начали испытывать антикоронавирусную вакцину на людях. Сообщалось, что если все пройдет успешно, она будет готова для широкого использования к концу следующего лета.

Смотрите также: "Лучший подарок". 90-летняя женщина первой в мире получила вакцину от COVID-19: ее эмоции

Дарья Мостовая

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.