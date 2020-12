"Лучший подарок". 90-летняя женщина первой в мире получила вакцину от COVID-19: ее эмоции

90-летня Маргарет Кинан из Эннискиллена, Северная Ирландия, стала первым в мире человеком, который получил вакцину от компаний Pfizer и BioNtech против коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает пресс-центр Национальной службы здравоохранения Великобритании.

Отмечается, что медик Мэй Парсонс ввела вакцину госпоже Кинан в 06:31 по Гринвичу в университетской больнице Ковентри. Вакцинированной женщине исполняется 91 год на следующей неделе, она считает сегодняшнее событие "лучшим ранним подарком".

"Для меня большая честь быть первым человеком, которому сделана прививка от COVID-19. Это лучший подарок на день рождения, который я могла бы пожелать. Я наконец-то с нетерпением жду возможности провести время со своей семьей и друзьями в новом году, ведь я оставалась одна большую часть года", – поделилась она.

'I can’t thank May and the NHS staff enough who have looked after me tremendously, and my advice to anyone offered the vaccine is to take it — if I can have it at 90 then you can have it too!' pic.twitter.com/mlIwvp6g0f