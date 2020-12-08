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08.12.2020, 10:11

"Лучший подарок". 90-летняя женщина первой в мире получила вакцину от COVID-19: ее эмоции

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"Лучший подарок". 90-летняя женщина первой в мире получила вакцину от COVID-19: ее эмоции"Лучший подарок". 90-летняя женщина первой в мире получила вакцину от COVID-19: ее эмоции"Лучший подарок". 90-летняя женщина первой в мире получила вакцину от COVID-19: ее эмоции"Лучший подарок". 90-летняя женщина первой в мире получила вакцину от COVID-19: ее эмоции"Лучший подарок". 90-летняя женщина первой в мире получила вакцину от COVID-19: ее эмоции"Лучший подарок". 90-летняя женщина первой в мире получила вакцину от COVID-19: ее эмоции"Лучший подарок". 90-летняя женщина первой в мире получила вакцину от COVID-19: ее эмоции
"Лучший подарок". 90-летняя женщина первой в мире получила вакцину от COVID-19: ее эмоции"Лучший подарок". 90-летняя женщина первой в мире получила вакцину от COVID-19: ее эмоции"Лучший подарок". 90-летняя женщина первой в мире получила вакцину от COVID-19: ее эмоции"Лучший подарок". 90-летняя женщина первой в мире получила вакцину от COVID-19: ее эмоции"Лучший подарок". 90-летняя женщина первой в мире получила вакцину от COVID-19: ее эмоции"Лучший подарок". 90-летняя женщина первой в мире получила вакцину от COVID-19: ее эмоции"Лучший подарок". 90-летняя женщина первой в мире получила вакцину от COVID-19: ее эмоции
"Лучший подарок". 90-летняя женщина первой в мире получила вакцину от COVID-19: ее эмоции"Лучший подарок". 90-летняя женщина первой в мире получила вакцину от COVID-19: ее эмоции"Лучший подарок". 90-летняя женщина первой в мире получила вакцину от COVID-19: ее эмоции"Лучший подарок". 90-летняя женщина первой в мире получила вакцину от COVID-19: ее эмоции"Лучший подарок". 90-летняя женщина первой в мире получила вакцину от COVID-19: ее эмоции"Лучший подарок". 90-летняя женщина первой в мире получила вакцину от COVID-19: ее эмоции"Лучший подарок". 90-летняя женщина первой в мире получила вакцину от COVID-19: ее эмоции

90-летня Маргарет Кинан из Эннискиллена, Северная Ирландия, стала первым в мире человеком, который получил вакцину от компаний Pfizer и BioNtech против коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает пресс-центр Национальной службы здравоохранения Великобритании.

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Отмечается, что медик Мэй Парсонс ввела вакцину госпоже Кинан в 06:31 по Гринвичу в университетской больнице Ковентри. Вакцинированной женщине исполняется 91 год на следующей неделе, она считает сегодняшнее событие "лучшим ранним подарком".

"Для меня большая честь быть первым человеком, которому сделана прививка от COVID-19. Это лучший подарок на день рождения, который я могла бы пожелать. Я наконец-то с нетерпением жду возможности провести время со своей семьей и друзьями в новом году, ведь я оставалась одна большую часть года", – поделилась она.

Кинан поблагодарила медиков и посоветовала вакцинироваться другим людям. "Если я смогла ее принять в 90 лет, то и вы сможете", – добавила она.

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Фото – ЕРА, NHS

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Теги: Великобритания, вакцина, коронавирус, COVID-19, Pfizer, BioNtech, маргарет кинан
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