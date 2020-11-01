Коронавирус. Израиль начал испытывать на людях вакцину – сроки исследований
Израиль с марта испытывал вакцину против коронавируса на животных, сейчас институт приступил к исследованиям на людях
Израиль начал испытывать на людях свою вакцину BriLife против коронавирусной болезни COVID-19. Если все пройдет успешно, то вакцина будет готова для широкого использования к концу следующего лета, сообщает Reuters.
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Отмечается, что институт, находящийся под крылом Министерства обороны, начал испытания вакцины на животных еще в марте. Неделю назад он объявил, что получил одобрение для перехода на следующий этап.
В издании пишут, что сперва в исследовании примут участие 80 добровольцев, а в декабре его число будет увеличено до 960 человек. Если эти испытания будут успешными, то в апреле/мае должен начаться третий этап с участием 30 000 добровольцев.
Если же вакцина пройдет успешно все испытания, то она, как ожидают разработчики, будет готова к концу следующего лета.
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