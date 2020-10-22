Зеленский заверил: жесткий карантин вводить не планируют, а "украинская вакцина уникальна"

Президент Зеленский считает, что жесткий карантин может полностью остановить экономику

В Украине не планируют вводить жесткий карантин, несмотря на 6000–7000 заболевающих коронавирусной болезнью COVID-19 ежедневно. Об этом президент Владимир Зеленский сказал в интервью четырем телеканалам, которое должны показать в эфире сегодня вечером, передает ТСН.

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Президент считает, что жесткие карантинные меры могут полностью остановить экономику, пишет источник. При этом он заверил: вопросу укрепления системы здравоохранения сейчас уделяют максимум усилий.

Он также сказал, что в Украине сейчас якобы разрабатывают вакцину против COVID-19, и что она "уникальна".

"Это не пафос и не популизм. Она уникальна, потому что не такая, как другие. У нас есть материалы, исследования велись, но не на людях, впрочем велись", – сказал он.

Зеленский пока не может говорить о сроках "украинской вакцины", но объяснил: если у кого-то будет подтверждена вакцина ранее, Украина будет ее закупать в любом случае.

19 октября Зеленский заявлял, что жесткий карантин введут при 9500 заболевших сутки.

20 октября министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что есть четыре сценария развития эпидемии. По его словам, Украина сейчас находится на первом, но если будет третий – в стране введут все ограничения красной зоны.

20 октября в Офисе президента заявили, что провели доклиническую фазу исследования оригинального украинского кандидата в вакцины от коронавируса.

21 октября в Минздраве заявили: закупка российской "вакцины" невозможна.

Марк Сировой

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