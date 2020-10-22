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Зеленский заверил: жесткий карантин вводить не планируют, а "украинская вакцина уникальна"

22.10.2020, 13:12
Зеленский заверил: жесткий карантин вводить не планируют, а
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Зеленский считает, что жесткий карантин может полностью остановить экономику

В Украине не планируют вводить жесткий карантин, несмотря на 6000–7000 заболевающих коронавирусной болезнью COVID-19 ежедневно. Об этом президент Владимир Зеленский сказал в интервью четырем телеканалам, которое должны показать в эфире сегодня вечером, передает ТСН.

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Президент считает, что жесткие карантинные меры могут полностью остановить экономику, пишет источник. При этом он заверил: вопросу укрепления системы здравоохранения сейчас уделяют максимум усилий.

Он также сказал, что в Украине сейчас якобы разрабатывают вакцину против COVID-19, и что она "уникальна".

"Это не пафос и не популизм. Она уникальна, потому что не такая, как другие. У нас есть материалы, исследования велись, но не на людях, впрочем велись", – сказал он.

Зеленский пока не может говорить о сроках "украинской вакцины", но объяснил: если у кого-то будет подтверждена вакцина ранее, Украина будет ее закупать в любом случае.

  • 19 октября Зеленский заявлял, что жесткий карантин введут при 9500 заболевших сутки.
  • 20 октября министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что есть четыре сценария развития эпидемии. По его словам, Украина сейчас находится на первом, но если будет третий – в стране введут все ограничения красной зоны.
  • 20 октября в Офисе президента заявили, что провели доклиническую фазу исследования оригинального украинского кандидата в вакцины от коронавируса.
  • 21 октября в Минздраве заявили: закупка российской "вакцины" невозможна.
Марк Сировой
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