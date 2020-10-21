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В Минздраве заявили, что закупка российской "вакцины" от COVID-19 невозможна

21.10.2020, 21:03
В Минздраве заявили, что закупка российской
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

В Минздаве отметили, что российская "вакцина" не проверялась ведущими органами здравоохранения мира – это делает ее закупку невозможной

Переговоры с Россией для получения или покупки "вакцин" от коронавируса невозможны – они не были сертифицированы Государственным экспертным центром Министерства здравоохранения Украины. Об этом заявили в пресс-службе Минздрава. 

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Отмечается, что для применения в Украине любых иммунобиологических препаратов разрешается только после государственной регистрации, кроме тех, которые изготавливаются в аптеках по рецептам врачей и по заказу лечебно-профилактических учреждений. 

Заявлений о государственной регистрации российской "вакцины" Гам-КОВИД-Вак не поступало.

Кроме того, она не проходила регистрацию в компетентных органах США, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады или ЕС, что делает невозможным ее закупку и использование в Украине, отмечают в МОЗ. 

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Станислав Стороженко
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