В Минздраве заявили, что закупка российской "вакцины" от COVID-19 невозможна

В Минздаве отметили, что российская "вакцина" не проверялась ведущими органами здравоохранения мира – это делает ее закупку невозможной

Переговоры с Россией для получения или покупки "вакцин" от коронавируса невозможны – они не были сертифицированы Государственным экспертным центром Министерства здравоохранения Украины. Об этом заявили в пресс-службе Минздрава.

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Отмечается, что для применения в Украине любых иммунобиологических препаратов разрешается только после государственной регистрации, кроме тех, которые изготавливаются в аптеках по рецептам врачей и по заказу лечебно-профилактических учреждений.

Заявлений о государственной регистрации российской "вакцины" Гам-КОВИД-Вак не поступало.

Кроме того, она не проходила регистрацию в компетентных органах США, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады или ЕС, что делает невозможным ее закупку и использование в Украине, отмечают в МОЗ.

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Станислав Стороженко

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