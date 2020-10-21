В Минздраве заявили, что закупка российской "вакцины" от COVID-19 невозможна
В Минздаве отметили, что российская "вакцина" не проверялась ведущими органами здравоохранения мира – это делает ее закупку невозможной
Переговоры с Россией для получения или покупки "вакцин" от коронавируса невозможны – они не были сертифицированы Государственным экспертным центром Министерства здравоохранения Украины. Об этом заявили в пресс-службе Минздрава.
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Отмечается, что для применения в Украине любых иммунобиологических препаратов разрешается только после государственной регистрации, кроме тех, которые изготавливаются в аптеках по рецептам врачей и по заказу лечебно-профилактических учреждений.
Заявлений о государственной регистрации российской "вакцины" Гам-КОВИД-Вак не поступало.
Кроме того, она не проходила регистрацию в компетентных органах США, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады или ЕС, что делает невозможным ее закупку и использование в Украине, отмечают в МОЗ.
- 6 октября глава политсовета партии ОПЗЖ Виктор Медведчук попросил "о поставках российской вакцины против коронавируса в Украину" у президента РФ Владимира Путина. Тот ответил, что нужен официальный запрос от украинских властей.
- 7 октября президент Владимир Зеленский отметил, что Евросоюз поможет Украине получить "настоящую вакцину, когда она появится и не будет вызывать сомнений у ученых".
- 9 октября нардеп от Слуги народа Александр Качура заявил, что Украина "не имеет права" отказываться от эффективной вакцины, независимо от производителя.
- 13 октября гендиректор Института сердца Минздрава и член медсовета при Минздраве Борис Тодуров заявил, что в Украине уже якобы массово прививаются против коронавируса непроверенной полноценными клиническими испытаниями российской вакциной.
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