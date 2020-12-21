В Днепре от COVID-19 выздоровела медсестра с поражением 95% легких
В больнице имени Мечникова в Днепре от коронавируса выздоровела медсестра из Волновахи, у которой были поражены 95% легких. Об этом в Facebook сообщил главный врач больницы Сергей Рыженко.
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Медсестру доставили в тяжелом состоянии несколько недель назад.
"Хорошая новость. Сестра-анестезистка Татьяна из Волновахи, которая заболела, спасая других. Поражение легких – 95%. Наконец снята с кислорода. Получен отрицательный ПЦР-тест", – написал Рыженко.
Женщину готовят к выписке.
Вчера, 20 декабря, в Украине зафиксировали 6545 заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 (днем ранее – 8325). Госпитализированы 1766 человек (днем ранее – 3037), 5106 пациентов выздоровели (6626), 80 – умерли (116).
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