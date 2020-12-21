Коронавирус. В Украине зафиксировали более 6500 новых заболевших: больше всего – в Киеве

Вчера, 20 декабря, в Украине зафиксировали 6545 заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 (днем ранее – 8325). Об этом сообщает в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.

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Больше всего новых заболевших выявили в Киев (673), Одесской (651), Днепропетровской (598), Запорожской (570) и Киевской (456) областях.

За сутки были госпитализированы 1766 человек (днем ранее – 3037), 5106 пациентов выздоровели (6626), 80 – умерли (116).

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За сутки сделано тестирований 26 839 (39 941). Основным методом ПЦР сделали 22 149 тестов (32 234). Также проведено 4690 ИФА-исследований (7707), которые выявляют и переболевших.

За все время эпидемии в Украине зафиксировали 970 993 заболевших, 586 268 выздоровевших и 16 665 умерших.

16 декабря Степанов заявил, что в Украине удалось полностью остановить рост заболеваемости COVID-19.

18 декабря Степанов прогнозировал, что с апреля 2021 года эпидемия коронавируса в Украине пойдет на спад.

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Марк Сировой

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