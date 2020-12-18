UA

Степанов прогнозирует, что с апреля 2021 года эпидемия коронавируса пойдет на спад

18.12.2020, 23:43
Степанов прогнозирует, что с апреля 2021 года эпидемия коронавируса пойдет на спад - Фото
Максим Степанов (Фото: Минздрав/Facebook)

Министр здравоохранения Максим Степанов прогнозирует, что с апреля 2021 года эпидемия коронавируса в Украине пойдет на спад. Об этом он сказал в интервью, сообщает hromadske.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По словам Степанова, этому будет способствовать коллективный иммунитет.

"Он достигается двумя путями: либо это вакцинация, которая должна составлять не менее 70-80%, либо когда люди переболеет. Я оптимист, поэтому мне кажется, что все же с апреля должно быть легче, и мы сразу будем реагировать. И плюс начнется вакцинация", – сказал Степанов.

Он сообщил, что Украина планирует получить первые дозы вакцин в феврале 2021 года.

  • В Украине определили число людей из групп риска, "которые точно нуждаются в вакцинации" от коронавирусной болезни COVID-19 – минимум 20 млн 866 тысяч человек.
  • 11 декабря Украина получила от проекта COVAX официальное одобрение запроса на получение 8 млн доз вакцины от COVID-19. 
  • Согласно опросу, проведенному группой Рейтинг, 40% украинцев не готовы сделать прививку от COVID-19 даже бесплатно.
  • Вчера премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что для полного преодоления эпидемии коронавируса в Украине необходимо вакцинировать 90% населения, а это, на его взгляд, сделать нереально.

Читайте также: COVID-19. Вакцина не гарантирует возврат к нормальной жизни весной – Королевское общество



Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Методолог 1С
Киев Sport Life
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Консультант 1С
Киев Sport Life
Разместить вакансию
вакцинация максим степанов коронавирус

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Не в Оскаре дело. Как и почему Васянович стал режиссером года

ИсторииНе в Оскаре дело. Как и почему Васянович стал режиссером года
 