Степанов прогнозирует, что с апреля 2021 года эпидемия коронавируса пойдет на спад

Министр здравоохранения Максим Степанов прогнозирует, что с апреля 2021 года эпидемия коронавируса в Украине пойдет на спад. Об этом он сказал в интервью, сообщает hromadske.

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По словам Степанова, этому будет способствовать коллективный иммунитет.

"Он достигается двумя путями: либо это вакцинация, которая должна составлять не менее 70-80%, либо когда люди переболеет. Я оптимист, поэтому мне кажется, что все же с апреля должно быть легче, и мы сразу будем реагировать. И плюс начнется вакцинация", – сказал Степанов.

Он сообщил, что Украина планирует получить первые дозы вакцин в феврале 2021 года.

В Украине определили число людей из групп риска, "которые точно нуждаются в вакцинации" от коронавирусной болезни COVID-19 – минимум 20 млн 866 тысяч человек.

11 декабря Украина получила от проекта COVAX официальное одобрение запроса на получение 8 млн доз вакцины от COVID-19.

Согласно опросу, проведенному группой Рейтинг, 40% украинцев не готовы сделать прививку от COVID-19 даже бесплатно.

Вчера премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что для полного преодоления эпидемии коронавируса в Украине необходимо вакцинировать 90% населения, а это, на его взгляд, сделать нереально.

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Вадим Ребрина

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