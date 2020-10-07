У Порошенко проблемы с кровью из-за коронавируса – супруга пятого президента

Марина Порошенко сообщила, что у ее мужа "ухудшилось состояние крови – она очень густая"

Состояние крови заболевшего COVID-19 пятого президента Петра Порошенко ухудшилось, из-за чего врачи "пока не могут промониторить, как протекает болезнь". Об этом сообщила его жена Марина Порошенко в интервью журналистке Янине Соколовой.

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Она уточнила, что Порошенко переносит COVID-19 хуже, чем его дочь Евгения, и сейчас он находится в больнице с двухсторонним воспалением легких.

"Он получает там комплекс лечения. К сожалению, у него сейчас ухудшилось состояние крови – она очень густая. И даже врачи не могут взять анализ, чтобы проконтролировать его состояние здоровья, промониторить, как протекает болезнь", – отметила она.

Марина Порошенко добавила, что у дочери "есть температурные вспышки".

Загустевание крови – один из симптомов при тяжелом течении COVID-19. По данным специалистов медсети Маунт-Синай в Нью-Йорке, применение снижающих свертываемость крови средств – антикоагулянтов – может повысить шансы пациентов на выживание.

29 сентября Порошенко сообщил, что получил положительный тест на COVID-19, отменил поездки по регионам и лечится дома.

3 октября Порошенко госпитализировали в киевскую больницу.

Арина Толина

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