Порошенко госпитализирован с COVID-19
03.10.2020, 16:28
Петр Порошенко (Фото: Facebook/Европейская солидарность)
У пятого президента двустороннее воспаление легких
Пятый президент, лидер партии Европейская солидарность, народный депутат Петр Порошенко госпитализирован с с COVID-19. Об этом сообщила в Facebook партии Марина Порошенко.
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По ее словам, у Порошенко двусторонняя пневмония, он лечится в одной из киевских больниц.
"Несмотря на то, что у моего мужа двустороннее воспаление легких, он обладает сильной волей и демонстрирует ее в борьбе с болезнью. Он четко придерживается прописанного протокола лечения", – написала она.
Марина Порошенко добавила, что с COVID-19 борется и ее дочь.
- 29 сентября Порошенко сообщил, что получил положительный тест на COVID-19, отменил поездки по регионам и лечится дома.
- 1 октября COVID-19 заболел глава партии Слуга народа, депутат Александр Корниенко.
- По словам спикера Рады Дмитрия Разумкова, за последние несколько дней COVID-19 заболели до 10 человек среди депутатов и аппарата парламента.
- 2 октября стало известно, что президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания заболели коронавирусом. Трампа госпитализировали.
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