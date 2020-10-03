Порошенко госпитализирован с COVID-19

У пятого президента двустороннее воспаление легких

Пятый президент, лидер партии Европейская солидарность, народный депутат Петр Порошенко госпитализирован с с COVID-19. Об этом сообщила в Facebook партии Марина Порошенко.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По ее словам, у Порошенко двусторонняя пневмония, он лечится в одной из киевских больниц.

"Несмотря на то, что у моего мужа двустороннее воспаление легких, он обладает сильной волей и демонстрирует ее в борьбе с болезнью. Он четко придерживается прописанного протокола лечения", – написала она.

Марина Порошенко добавила, что с COVID-19 борется и ее дочь.

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.