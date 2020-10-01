Лидер Слуги народа заболел коронавирусом

По словам Корниенко, диагноз ему поставили не сразу

Лидер партии Слуга народа, депутат Александр Корниенко заболел COVID-19. Он признался, что пренебрегал мерами безопасности и гигиены. Об этом депутат рассказал в своем Facebook.

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По словам Корниенко, диагноз ему поставили не сразу.

Он говорит, что симптомов, кроме температуры, у него не было. ПЦР-тест показал отрицательный результат.

Однако депутат все же обратился к пульмонологу. "Мне сделали КТ с выводом "похоже на ковид-19", после чего я сразу самоизолировался. Три дня я находился в состоянии "ковида Шредингера". Какие-то симптомы похожи: хуже с обонянием и вкусами. Каких-то вообще нет, например кашля. С одной стороны мерилом правды есть тест, а он – отрицательный. С другой, на КТ картина похожа..." – рассказал он.

По словам Корниенко, окончательно установить диагноз удалось только сегодня. "Врачи говорят, что это сейчас частая история, когда ПЦР ничего не показывает – а потом антитела есть", – написал депутат.

В связи с этим он посоветовал в подобной ситуации самоизолироваться.

"Не буду говорить за всех, но я, честно говоря, грешил и нарушением масочного режима, и пренебрежением санитайзером и перчатками", – написал лидер СН.

Вадим Ребрина

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