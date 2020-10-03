CNN: У Трампа поднялась температура, его решили госпитализировать

Президент США будет доставлен в специальную палату в Национальном военно-медицинском центре Уолтера Рида

Президент США Дональд Трамп переезжает в военный госпиталь для лечения после того, как ему поставили диагноз COVID-19. Об этом заявил представитель Белого дома, передает CNN.

74-летний Трамп будет доставлен в специальную палату в Национальном военно-медицинском центре Уолтера Рида в Бетесде, штат Мэриленд, на следующие несколько дней в качестве меры предосторожности, сказал чиновник.

По словам представителя Белого дома, врачи рекомендовали этот шаг, чтобы в случае необходимости Трамп мог получить немедленную помощь.

CNN, со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, пишет, что утром у Трампа поднялась температура.

Тот же источник уточнил, что повышение температуры у президента США не выходит за пределы определения "легкие симптомы" COVID-19.

По данным CNN, на лужайке Белого дома уже приземлился президентский вертолет Marine One.

По словам пресс-секретаря Белого дома Кейли Макинани, президент Трамп проведет "следующие несколько дней" в Национальном военно-медицинском центре Уолтера Рида.

МакЭнани сказала , что Трамп "остается в хорошем настроении, имеет легкие симптомы и работает в течение дня". Президент, по ее словам, "будет работать из президентского кабинета в Уолтере Риде".

Помощник по связям с общественностью Белого дома Алисса Фарах сообщила CNN, что передачи власти не будет.

Сегодня стало известно, что президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания заболели коронавирусом.

Трамп решил продолжать работать из резиденции, однако болезнь вынудила его отменить планы поездок.

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Наталия Медведева

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