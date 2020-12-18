Ученые в США выяснили, как можно смягчить цитокиновый шторм при COVID-19

Американские биологи выяснили, что может лежать в основе воспалительной реакции в легких у зараженных SARS-CoV-2 людей и вызывать у части из них так называемый цитокиновый шторм: опасное для жизни аутоиммунное состояние. Препринт исследования выложен на сервере bioRxiv.

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Ковид опасен в первую очередь из-за чрезмерных иммунных реакций (цитокинового шторма), которые характеризуются избыточной выработкой различных воспалительных молекул.

Молекулы микроРНК (miR) в клетках организма-мишени вирусной инфекции – ключевые в предотвращении проникновения и размножения вируса, а также в создании противовирусной клеточной защиты. Фактически, они блокируют производство определенных белков и выполняют, таким образом, подавляющую функцию при воспалительных процессах.

Авторы проверили роль молекулы miR-155 – одного из самых мощных известных генных регуляторов противовирусных реакций (включая иммунные и воспалительные реакции), а также эффективность анти-miR-155-терапии при ковиде.

СПРАВКА. МикроРНК – малые некодирующие молекулы рибонуклеиновой кислоты (одна из трех основных макромолекул жизни – вместе с ДНК и белками) у растений, животных и некоторых вирусов. Встраиваясь в нормальный процесс репликации нуклеиновой кислоты, они нарушают его и . МикроРНК – малые некодирующие молекулы рибонуклеиновой кислоты (одна из трех основных макромолекул жизни – вместе с ДНК и белками) у растений, животных и некоторых вирусов. Встраиваясь в нормальный процесс репликации нуклеиновой кислоты, они нарушают его и могут "выключать" работу определенных генов . Эти молекулы можно упаковать в пузырьки-экзосомы, выпустить в кровоток, который доставит их в целевые клетки.

Опыты проводились на гуманизированных/трансгенных лабораторных мышах, клетки которых при помощи биоинженерии насытили рецепторами АСЕ2 – теми самыми, которые у человека служат "воротами" для проникновения коронавируса в клетки.

Биологи сообщают: они первыми в мире узнали, что у пациентов с COVID-19 значительно повышено производство miR-155 (в частности, miR-155-3p и miR-139-5p), причем у мужчин-пациентов по сравнению с женщинами относительно выше как вирусная нагрузка, так и уровни miR-155.

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"Более того, мы обнаружили, что доставка анти-miR-155-препарата инфицированным мышам эффективно подавляет производство miR-155 и приводит к улучшению выживаемости и клинических показателей", – подчеркнули они.

При этом у обработанных препаратом инфицированных грызунов не только понижались уровни воспалительных молекул-цитокинов, но наблюдались повышенные противовирусные и противовоспалительные цитокиновые иммунные ответы в легких.

Таким образом, пишут ученые, подавление miR-155 можно рассматривать как способ снижения воспаления легких/смягчения цитокинового шторма при коронавирусе.

В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка заболевания COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2.

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Евгений Пилипенко

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