Из-за побочных эффектов. В Британии аллергиков призвали воздержаться от вакцины Pfizer

Управление по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения в Великобритании рекомендовало людям с историей серьезных аллергических реакций воздержаться от вакцинирования прививкой от Pfizer/BioNTech. Об этом сообщает Reuters.

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Такое решение было принято после того, как двое сотрудников Национальной службы здоровья сообщили о побочных эффектах в первый день после вакцинации. BBC пишет, что у них у них была анафилактоидная реакция, которая, как правило, включает кожную сыпь, одышку, а иногда и падение артериального давления.

Сообщается, что вакцинированные страдали серьезной аллергией на постоянной основе и носили с собой ручки с адреналином.

Оба пострадавших успешно выздоравливают.

В начале декабря 2020-го мРНК-вакцина от Pfizer/BioNTech показала эффективность 95%. Первой ее использование одобрила Великобритания, второй – Бахрейн.

8 декабря в Великобритании стартовала программа вакцинации. Первые 800 000 доз получат люди старше 80 лет.

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Станислав Стороженко

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