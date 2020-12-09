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Из-за побочных эффектов. В Британии аллергиков призвали воздержаться от вакцины Pfizer

09.12.2020, 15:55
Из-за побочных эффектов. В Британии аллергиков призвали воздержаться от вакцины Pfizer - Фото
Pfizer (фото - ЕРА)

Управление по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения в Великобритании рекомендовало людям с историей серьезных аллергических реакций воздержаться от вакцинирования прививкой от Pfizer/BioNTech. Об этом сообщает Reuters

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Такое решение было принято после того, как двое сотрудников Национальной службы здоровья сообщили о побочных эффектах в первый день после вакцинации. BBC пишет, что у них у них была анафилактоидная реакция, которая, как правило, включает кожную сыпь, одышку, а иногда и падение артериального давления.

Сообщается, что вакцинированные страдали серьезной аллергией на постоянной основе и носили с собой ручки с адреналином.

Оба пострадавших успешно выздоравливают. 

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Станислав Стороженко
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Великобритания вакцина аллергия побочный эффект коронавирус COVID-19 Pfizer-BioNTech

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