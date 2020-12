Moderna показала отчет о финальной фазе испытаний вакцины против COVID-19 – все данные

Масштабное исследование эффективности антикоронавирусной вакцины mRNA-1273 от биотех-компании Moderna, которая достигает показателя 94,1% в предотвращении заболевания COVID-19 (и 100% защита от тяжелого течения), опубликовано в рецензируемом журнале The New England Journal of Medicine.

За исключением преходящих местных и системных реакций, проблем с безопасностью выявлено не было. Вакцину хранили при 2–8°C перед подготовкой и прививкой. Разбавление не требовалось. Перед введением можно хранить в шприцах до 8 ч при комнатной температуре.

В испытаниях фазы III приняли участие 30 420 добровольцев от 18 лет и старше в 99 точках на территории США. Их случайным образом распределили в соотношении 1:1 (вакцина и плацебо). Более 96% участников получили обе дозы.

Первая инъекция в дельтовидную мышцу (0,5 мл со 100 мкг вакцины или физраствор для плацебо-группы) – с 27 июля по 23 октября, вторая в ту же руку – через 28 дней. Симптомы ковида отмечены у 185 участников плацебо-группы и у 11-ти из вакцинированных. Тяжелая форма COVID-19 была у 30 участников, один умер. Все 30 случаев были в группе плацебо.

Как заболевали в плацебо-группе и привитые:

Посмотреть таблицы/схемы о дизайне исследования, побочных эффектах, эффективности вакцины в предотвращения ковида по подгруппам и демографические/клинические характеристики участников.

Исследование доказало "краткосрочную эффективность" вакцины в профилактике COVID-19 в разнородной взрослой популяции. Слово "краткосрочная" использовано потому, что пандемии всего год, а защита после вакцинации отслеживается пока лишь несколько месяцев.

"Обнадеживает обнаружение меньшего количества случаев симптоматической инфекции после однократной дозы; но исследование не предназначалось для оценки эффективности разовой дозы, и требуется дополнительная оценка", – уточнили в Moderna.

Там пишут, что интенсивные темпы и успехи стали возможными в условиях "мотивированного сотрудничества между ключевыми секторами общества, включая академические круги, правительство, промышленность, регулирующие органы и широкое сообщество".

"Уроки, извлеченные из этого начинания, должны позволить нам лучше подготовиться к следующей пандемии", – резюмировали в компании.

