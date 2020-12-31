"Операция улитка". С нынешним темпом вакцинации ковид в США победят через 10 лет – NBC
Программа распределения антикоронавирусных вакцин Warp Speed от администрации президента США Дональда Трампа требует ускорения на порядок, потому что при нынешних темпах понадобится ~10 лет, чтобы обуздать эпидемию в стране. Об этом со ссылкой на проведенный анализ ситуации сообщили NBC News.
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Заявленная цель "Операции гиперскорость" – до конца июля вакцинировать 80% американцев из почти 331 млн населения. Простой математический расчет показывает, пишет источник, что для этого ежедневно нужно делать более 3 млн прививок.
Но их делают уже пару недель, и охвачено лишь ~2 млн американцев (большинство из них – медперсонал и некоторые жители домов престарелых), то есть в 10 раз меньше, чем планировалось.
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Топ-эпидемиолог США д-р Энтони Фаучи сказал 29 декабря на CNN, что "мы определенно не достигли показателей, которые нам хотелось бы видеть на конец года".
Из-за недостаточной скорости вакцинирования в некоторых странах рассматривают внедрение экстраординарных мер: прививать всех только одной дозой (все находящиеся на фазе III испытаний препараты рассчитаны на двухдозную схему) с расчетом на то, что она все равно даст определенную защиту, а когда-то позднее будет и вторая доза. Так удастся почти вдвое ускорить охват населения.
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Член правления Pfizer доктор Скотт Готлиб, экс-глава Управления по контролю за продуктами и лекарствами при Трампе в 2017-2019 годах, несколько успокоил: говорит, что как только группы риска начнут получать первые уколы, "вы скоро заметите влияние на наиболее уязвимые слои населения".
"Мы не знаем точно, какова величина этой защиты и как долго она длится. Но есть свидетельства того, что после первой дозы есть частичная защита", – сказал он о вакцинации одной дозой.
Избранный президент США Джо Байден обвинил администрацию Трампа, что она "не справляется" с темпами вакцинации. В ответ тот безосновательно заявил, что Байден "не справился со свиным гриппом".
- У подавляющего большинства переболевших COVID-19 защита от реинфекции держится не менее 8 месяцев.
- 30 декабря Британия первой в мире одобрила для экстренной вакцинации "оксфордскую" вакцину от AstraZeneca.
- Также только вчера Украина подписала первый контракт с производителем вакцин: это лишь ~1,9 млн доз китайского препарата от Sinovac. Чтобы погасить эпидемию, нужно охватить вакцинацией не менее 50% граждан страны (~20 млн человек). Украина обсудила поставки вакцины и от AstraZeneca.
- В ВОЗ рассказали, что будет с COVID-19 после начала массовой вакцинации. На 31 декабря уже более 6 млн человек в мире привились от ковида. Между тем, по данным властей КНР, там привито уже ~4,5 млн человек.
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