"Операция улитка". С нынешним темпом вакцинации ковид в США победят через 10 лет – NBC

Программа распределения антикоронавирусных вакцин Warp Speed от администрации президента США Дональда Трампа требует ускорения на порядок, потому что при нынешних темпах понадобится ~10 лет, чтобы обуздать эпидемию в стране. Об этом со ссылкой на проведенный анализ ситуации сообщили NBC News.

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Заявленная цель "Операции гиперскорость" – до конца июля вакцинировать 80% американцев из почти 331 млн населения. Простой математический расчет показывает, пишет источник, что для этого ежедневно нужно делать более 3 млн прививок.

Но их делают уже пару недель, и охвачено лишь ~2 млн американцев (большинство из них – медперсонал и некоторые жители домов престарелых), то есть в 10 раз меньше, чем планировалось.

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Топ-эпидемиолог США д-р Энтони Фаучи сказал 29 декабря на CNN, что "мы определенно не достигли показателей, которые нам хотелось бы видеть на конец года".

Из-за недостаточной скорости вакцинирования в некоторых странах рассматривают внедрение экстраординарных мер: прививать всех только одной дозой (все находящиеся на фазе III испытаний препараты рассчитаны на двухдозную схему) с расчетом на то, что она все равно даст определенную защиту, а когда-то позднее будет и вторая доза. Так удастся почти вдвое ускорить охват населения.

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Член правления Pfizer доктор Скотт Готлиб, экс-глава Управления по контролю за продуктами и лекарствами при Трампе в 2017-2019 годах, несколько успокоил: говорит, что как только группы риска начнут получать первые уколы, "вы скоро заметите влияние на наиболее уязвимые слои населения".

"Мы не знаем точно, какова величина этой защиты и как долго она длится. Но есть свидетельства того, что после первой дозы есть частичная защита", – сказал он о вакцинации одной дозой.

Избранный президент США Джо Байден обвинил администрацию Трампа, что она "не справляется" с темпами вакцинации. В ответ тот безосновательно заявил, что Байден "не справился со свиным гриппом".

Евгений Пилипенко

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