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Британия наращивает темпы вакцинации против коронавируса: одобрен второй препарат

30.12.2020, 09:44
Британия наращивает темпы вакцинации против коронавируса: одобрен второй препарат - Фото
Борис Джонсон с флаконом вакцины (фото — его Twitter)

Сегодня, 30 декабря, Британия одобрила для экстренной вакцинации населения от коронавирусной болезни второй препарат – "оксфордский" AZD1222 от фармгиганта AstraZeneca. Об этом сообщила пресс-служба компании.

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По предварительным данным, вакцинация начнется с 4 января. Она предусмотрена для лиц 18 лет и старше. Схема – две дозы внутримышечно с интервалом от четырех до 12 недель. Испытания показали, что иммунизация AZD1222 предотвращает тяжелые случаи и госпитализацию.

Правительство страны ранее предзаказало до 100 млн доз этой вакцины. В компании утверждают, что препарат предоставляется "без прибыли".

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"Это поистине фантастическая новость – и триумф британской науки: то, что вакцина AstraZeneca одобрена для использования. Теперь мы перейдем к вакцинации как можно большего числа людей", – радуется в Twitter премьер страны Борис Джонсон. По словам министра здравоохранения Британии Мэттью Хэнкока, AZD1222 "будет доступна для некоторых из беднейших регионов мира по низкой цене".

Позавчера в AstraZeneca заявили, что нашли "формулу успеха", чтобы повысить эффективность вакцины на 20%. Дополнительные испытания показали ее защитную эффективность 90%, когда сначала вводили половину дозы (от той, которая была установлена для фазы III изначально), а спустя месяц – полную.

"Это только начало. Мы начнем опережать пандемию, защищать здоровье и экономику, когда уязвимые слои населения будут вакцинированы повсюду, как можно больше и скорее", – добавил профессор Эндрю Поллард, глава исследования AZD1222 в Оксфорде.

Промежуточные результаты фазы III испытаний вакцины были опубликованы в журнале The Lancet 8 декабря. Препарат может храниться в обычном  холодильнике (2–8°C) не менее полугода.

Евгений Пилипенко
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