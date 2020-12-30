Создатели антиковидной Sinopharm-вакцины из Пекина уточнили ее защитную эффективность
Защитная эффективность цельновирусной инактивированной вакцины BBIBP-CorV против коронавируса от Sinopharm – 79%. Такую цифру озвучил сегодня китайский государственный фармгигант, пишет AFP. Показатель ниже, чем у конкурирующих препаратов Pfizer/BioNTech и Moderna, но, учитывая мощности компании, это потенциальный прорыв на рынке Азии и мира.
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Разработчик вакцины, Пекинский институт биологических продуктов (дочка Sinopharm), уточнил цифру – 79,34%. Подана заявку в регуляторный орган КНР на одобрение препарата.
Sinopharm почти одновременно начала разработку и проверку двух вакцин на основе цельных частиц "убитого" коронавируса: BBIBP-CorV (Пекин) и пока еще неназванный препарат (Уханьский институт биопродуктов). Обе проходят фазу III испытаний, обеими в Китае провакцинировано более 1 млн граждан на середину ноября.
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Из-за отсутствия полной прозрачности результатов испытаний отношение к китайским вакцинам на международном рынке настороженное.
Тем не менее, данные о первых фазах клинических исследований создатели препаратов из Китая опубликовали в авторитетных журналах. Возможно, вскоре там появится и информация о фазе III: Китай вынужден проводить ее в других странах из-за того, что на своей территории он давно и вроде бы успешно сдерживает распространение коронавируса, то есть нет базы для быстрой проверки препарата.
Китай обещает продвигать вакцины на рынках по "по справедливой и разумной цене". Возможно, именно эти препараты составят основу программы COVAX (глобальная вакцинация людей из небогатых стран). Более развитые и зажиточные страны уже разобрали предзаказы мРНК-вакцин и других препаратов, которые создаются на Западе.
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