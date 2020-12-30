UA

Создатели антиковидной Sinopharm-вакцины из Пекина уточнили ее защитную эффективность

30.12.2020, 09:26
Создатели антиковидной Sinopharm-вакцины из Пекина уточнили ее защитную эффективность - Фото
Вакцина Sinopharm (фото — пресс-служба компании, CTGN)

Защитная эффективность цельновирусной инактивированной вакцины BBIBP-CorV против коронавируса от Sinopharm – 79%. Такую цифру озвучил сегодня китайский государственный фармгигант, пишет AFP. Показатель ниже, чем у конкурирующих препаратов Pfizer/BioNTech и Moderna, но, учитывая мощности компании, это потенциальный прорыв на рынке Азии и мира.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Разработчик вакцины, Пекинский институт биологических продуктов (дочка Sinopharm), уточнил цифру – 79,34%. Подана заявку в регуляторный орган КНР на одобрение препарата.

Sinopharm почти одновременно начала разработку и проверку двух вакцин на основе цельных частиц "убитого" коронавируса: BBIBP-CorV (Пекин) и пока еще неназванный препарат (Уханьский институт биопродуктов). Обе проходят фазу III испытаний, обеими в Китае провакцинировано более 1 млн граждан на середину ноября.

Читайте также: В Китае создали аналог вакцин Moderna и Pfizer-BioNTech: говорят, она удобнее конкурентов

Из-за отсутствия полной прозрачности результатов испытаний отношение к китайским вакцинам на международном рынке настороженное.

Тем не менее, данные о первых фазах клинических исследований создатели препаратов из Китая опубликовали в авторитетных журналах. Возможно, вскоре там появится и информация о фазе III: Китай вынужден проводить ее в других странах из-за того, что на своей территории он давно и вроде бы успешно сдерживает распространение коронавируса, то есть нет базы для быстрой проверки препарата.

СПРАВКА. Ранее в Эмиратах заявили, что эффективность BBIBP-CorV составляет 86%, а уровень защиты от тяжелого COVID-19 – 100%. Курс иммунизации – две дозы внутримышечно с интервалом в 21 день, хранить вакцину можно в обычном холодильнике (4–8°C). Одобрена к экстренному использованию в КНР, ОАЭ и Бахрейне. Фаза III испытаний идет в ОАЭ, Бахрейне, Египте, Перу, Иордании и Аргентине, уханьской – в ОАЭ, Марокко и Перу (проблема с одним из добровольцев в Перу, по данным местных медиков, не была связана с вакциной).

Китай обещает продвигать вакцины на рынках по "по справедливой и разумной цене". Возможно, именно эти препараты составят основу программы COVAX (глобальная вакцинация людей из небогатых стран). Более развитые и зажиточные страны уже разобрали предзаказы мРНК-вакцин и других препаратов, которые создаются на Западе.

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Методолог 1С
Киев Sport Life
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Консультант 1С
Киев Sport Life
Разместить вакансию
наука исследование вакцинация медицина вакцина прививка иммунитет коронавирус COVID-19 COVAX sinopharm

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Мир Джорджа Сороса

ИсторияМир Джорджа Сороса
 