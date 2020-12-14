Еще две страны одобрили китайскую вакцину Sinopharm: на 100% защищает от тяжелого COVID-19

Вакцина BBIBP-CorV от китайской компании Sinopharm имеет показатель в 86% протективной эффективности против коронавирусной болезни. Такие предварительные данные фазы III исследований на людях объявил Минздрав OAЭ. Более того, она на 100% эффективна в предотвращении средних и тяжелых случаев COVID-19, пишет со ссылкой на медрегулятор Бахрейна Bahrain News Agency.

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Вчера, 13 декабря, разработанную Пекинским институтом биопродуктов BBIBP-CorV разрешили к использованию в Бахрейне (ранее в Китае и ОАЭ). По данным медрегулятора этого государства, уровень появления нейтрализующих антител достиг при ее применении 99%.

Химически инактивированную (убитую) цельновирусную вакцину власти Китая одобрили для клинических испытаний еще в апреле 2020-го. Фазы I / II испытаний на людях проводили в Китае. Препарат не проходит заключительный этап испытаний на родине из-за нынешней низкой распространенности вируса внутри страны: фазу III проводят в OAЭ, Бахрейне, Египте, Иордании, Марокко, Перу и Аргентине.

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Позавчера, 12 декабря, в Перу приостановили испытание для проверки "серьезного нежелательного явления" у одного из 6000 добровольцев: выясняют, связан ли аутоиммунный инцидент с вакциной или это сторонний случай.

Курс иммунизации – две инъекции с интервалом в 21 день, хранить ее можно в обычном холодильнике (от 4 до 8 градусов по Цельсию).

Создатели вакцины уверяют, что серьезных "побочек" не обнаружено. Тем не менее они еще не опубликовали информацию о фазе III, несмотря на то, что в стране препаратом вакцинировано уже более 1 млн человек. Доказательная медицина требует наличия таких публикаций: без них неясно, насколько безопасны и эффективны какие-либо экспериментальные препараты. Данные о фазе I/II Китай показал в журнале The Lancet.

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Евгений Пилипенко

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