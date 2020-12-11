Проверены 10 видов животных. Ученые узнали, кто наиболее и наименее подвержен коронавирусу

Кроме людей, самыми восприимчивыми к пандемичному коронавирусу SARS-CoV-2 являются хорьки и, в меньшей степени, кошки, циветты и собаки. Об этом в журнале PLOS Computational Biology пишут исследователи из Центра геномной регуляции в Барселоне.

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Методом in silico (компьютерное моделирование) было изучено, насколько крепко S-белок вируса цепляется за рецептор ACE2 на поверхности клеток – и, соответственно, заражает их. Существует множество вариантов ACE2 как среди людей, так и других видов. Были проверены 10 видов, включая человека.

Так плотно молекулярный участок ACE2 (синий цвет) "стыкуется" с участком S-белка коронавируса (серый):

"Варианты ACE2 у людей, за которыми следуют хорьки, кошки, собаки и циветты, имеют наивысшую аффинность (сродство) связывания с вирусным S-белком, в то время как мыши, крысы, курицы и утки имеют низкую энергию связывания", – сделан вывод.

Также биологи подтвердили, что человеческие варианты ACE2 были разными по стабильности связывания с коронавирусом. Это может быть причиной, почему некоторые люди страдают от серьезных симптомов COVID-19, а другие переносят его бессимптомно.

Чем меньше энергия образования прочного комплекса S-белок/АСЕ2, тем выше подверженность заражению:

Помимо сродства был проверен индекс адаптации кодонов у различных видов: показатель, насколько эффективно вирус "порабощает" механизмы клетки после проникновения в нее и использует ее машинерию для создания белков, нужных ему для репликации (размножения). Выяснилось, что наивысшая адаптация кодонов к SARS-CoV-2 у людей, кур и уток, тогда как другие виды адаптированы хуже.

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По словам ученых, знание того, какие животные восприимчивы к SARS-CoV-2, поможет предотвратить контакты с животными, которые больше других восприимчивы к этой инфекции. "Наши результаты предлагают ключ к разгадке, почему норки, которые родственники хорьков, заражаются этой болезнью", – пишут авторы.

Сейчас они занимаются конструированием мини-белков из человеческого ACE2, чтобы "отвлечь внимание" вируса от проникновения в клетки и тем самым заблокировать инфекцию. Другими словами, предпринимается попытка создать "фейковые АСЕ2", которые будут облеплять вирионы и делать их неспособными к проникновению в клетки.

Евгений Пилипенко

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