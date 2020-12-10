В США создали оральную вакцину от COVID-19. Авторы пишут – может пресекать передачу вируса

Антикоронавирусная вакцина-кандидат компании ImmunityBio обеспечивает "полную защиту носоглотки и легких" от инфекции COVID-19 и резко снижает риск передачи вируса от зараженного здоровому. Об этом пишут ее авторы в отчете об испытаниях на макаках-резус, он выложен на bioRxiv.

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Вакцина вынуждает клетки привитого вырабатывать два оптимизированных вирусных белка – S-белок шипа и N-белок оболочки, которая защищает генетический код вируса. Иммунитет "тренируется" нейтрализовать эти белки – и так достигается защита при встрече с реальным вирусом. Доставка в организм – посредством классического "транспорта" – вполне безобидного аденовируса человека 5 типа (hAd5).

Авторы утверждают, что препарат вызывает не только появление антител, но и активирует Т-клетки для предположительно длительной защиты.

Схема вакцинации – двухдозная с интервалом 21-28 суток. В отличие от большинства других вакцин-конкурентов, первая доза вводится подкожно, а не внутримышечно, а вторая – орально.

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Одну группу обезьян привили на 0 и 14 день подкожной инъекцией (1011 вирусных частиц), а затем на 28 день однократной пероральной дозой (1010). Вторая группа была вакцинирована по тому же графику, но с первой подкожной дозой и двумя оральными. Третья группа получила подкожно-пероральное плацебо.

На 56 день исследования всех макак заразили введением в нос/трахею "ударной" дозы SARS-CoV-2, после чего ежедневно собирали мазки и другие анализы. На 70-й день животных усыпили и исследовали.

Как подкожная, так и оральная дозы не выявили токсичности, пишут авторы. Нейтрализующие антитела появились у 9 из 10 макак, а антитела IgG к S-белку – у 10 из 10. Также выработался Т-клеточный ответ на оба вирусных белка, причем сильнее – на N-белок.

"Репликация вируса подавлялась уже на второй день после заражения, причем полная защита наблюдалась у всех в течение семи дней: как в носоглотке, так и в легких. Размножение вируса резко упало сразу же и не обнаруживалась уже через три дня после заражения. Такая скорость очищения подразумевает, что вакцинация может предотвратить передачу вируса от инфицированных людей", – подчеркнули ученые.

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Испытание с подкожным введением на фазе I среди 35 добровольцев от 18 до 55 лет прошло в Калифорнии с 19 октября по 20 ноября, а участники для фазы II / III сейчас набираются.



На фазе I также проверят термостабильный оральный вариант этой вакцины – как первичной и закрепляющей. Также оральный вариант дополнительно исследуют как закрепляющий после первичной подкожной дозы.

Глава Pfizer считает, что политика подрубила уверенность людей в вакцинах – "а нужно слушать науку".

Евгений Пилипенко

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