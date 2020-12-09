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Локдаун могут ввести безотлагательно, если ситуация с COVID-19 ухудшится – Шмыгаль

09.12.2020, 17:56
Локдаун могут ввести безотлагательно, если ситуация с COVID-19 ухудшится – Шмыгаль - Фото
Денис Шмыгаль (Фото: пресс-служба Кабмина)

Кабинет министров оставляет за собой право вводить жесткий карантин безотлагательно в случае повышения заболеваемости коронавирусом. Об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.  

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"Государство, конечно же, оставляет за собой право в случае чрезвычайных событий, резкого роста (больных коронавирусом — ред.), каких-то непредсказуемых случаев обращаться к обществу, обращаться в Верховную Раду и вводить карантин безотлагательно, если этого будут требовать ситуация и общество", – заявил премьер.

Он отметил, что сейчас даты локдауна остаются неизменными – с 8 по 24 января 2021 года.  

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Станислав Стороженко
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