Глава Pfizer: Политика подрубила уверенность людей в вакцинах, а нужно слушать науку

Немецкий биотех-разработчик BioNTech и американская фармкомпания Pfizer "не срезали углы" при создании вакцины против коронавируса, несмотря на ударные сроки разработки и клинических испытаний на десятках тысяч людей в разных точках планеты. Об этом во время брифинга для СМИ от Международной федерации фармпроизводителей и ассоциаций (IFPMA) завил гендиректор Pfizer Альберт Бурла.

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Он уверяет, что основанный на новой технологии препарат "был протестирован точно так же, как мы тестируем любую другую вакцину". Фактически, добавил Бурла, эта вакцина "на самом деле была проверена еще тщательнее и по более высоким стандартам", чем прежние.

Он подчеркивает: биотех- и фармкомпании намерены обеспечить поступление на рынок "лишь безопасных и эффективных вакцин", а госрегуляторы в здравоохранении "чрезвычайно осторожны".

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Тем, кто не против вакцинации, но смотрит на нее с опаской, 59-летний гендиректор Pfizer говорит, что понимает их опасения, "но таким людям стоит дважды подумать".

"Решение о вакцинации или отказе от нее влияет не только на ваше здоровье: это о здоровье других и, вероятно, тех, кто вам дорог. Если вы не вакцинируетесь, вы становитесь слабым звеном, которое позволит вирусу распространяться", – отметил Бурла.

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Глава Pfizer напомнил, что для 95-процентного уровня защиты от опасных симптомов COVID-19 нужны две дозы вакцины: первая (прайм) и закрепляющая (буст). По его словам, только лишь прайм обеспечит защиту, но где-то на уровне 50%.

По поводу "антивакцинаторов" Бурла разводит руками: говорит, всегда есть и будут люди, которые скептически относятся к вакцинам.

"Но я должен сказать, что они ошибаются. Я понимаю, что в этом конкретном случае (многие переживают) из-за сжатых сроков разработки. Но, что куда хуже, – то, что все было сильно заполитизировано, особенно в США. Это сбивает людей с толку: они не знают, кому и чему верить, потому что обсуждение (разработок) велось скорее на политическом, чем на научном уровне", – посетовал глава Pfizer.

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Нынешний вариант вакцины Pfizer/BioNTech нужно транспортировать и хранить при температуре -70 градусов по Цельсию. Бурла говорит, что разработчики сейчас ищут состав препарата, при котором можно будет избежать такой сверхнизкой "холодной цепи" и держать вакцину в обычном холодильнике.

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Евгений Пилипенко

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