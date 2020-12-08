Индонезия заявила о 97% эффективности вакцины Sinovac. Компания-разработчик не подтвердила

Антикоронавирусная вакцина-кандидат CoronaVac от китайской компании Sinovac дает антитела у 97% привитых. Об этом заявили в индонезийской государственной фармкомпании Bio Farma, пишет Bloomberg, но при этом запутали СМИ, сообщив о "97% эффективности".

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В самой Sinovac уточнили: показатель "97%" – это уровень сероконверсии (появления антител), который, хоть и является обнадеживающим, не обязательно означает, что вакцина эффективно защищает от COVID-19. В компании подчеркнули: данных об эффективности препарата у них пока нет; возможно, эта информация будет в январе.

Препарат из "убитого" цельного вируса проходит финальную фазу III клинических испытаний в Индонезии (1620 человек), Турции (13 000), Бразилии (9000), Бангладеш (4200), Чили (3000) и других странах.

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Создатели вакцины ждут, пока из тысяч участвующих в исследованиях людей заболеет определенное число человек (обычно 60–200). Раскрыв данные заболевших и выяснив, что они получали – препарат или пустышку, можно будет делать выводы об эффективности.

СПРАВКА. Биофарм-компания Sinovac (КНР) и институт Бутантан (Бразилия) начали разработку цельновирионной вакцины еще 28 января. 13 апреля было получило разрешение на фазы I / II испытаний в провинции Цзянсу. SARS-CoV-2 "размножали" в клетках Vero и собирали, после чего патоген "убивали" β-пропиолактоном и очищали. Вакцину адсорбировали на Al(OH)3 (адъювант для усиления иммунного ответа) и готовили с фосфатно-солевым буфером и NaCl как финальный продукт.

Несмотря на то, что ни один из китайских производителей не раскрыл пока подобные данные, сотни тысяч доз различных вакцинных препаратов уже распределены на локальном уровне по китайской программе экстренной иммунизации.

В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка заболевания COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2. LIGA.net вела хронику пандемии.

Глава КНР Си Цзиньпин пообещал, что любая созданная в них вакцина будет "всемирным общественным благом".

8 декабря на Западе начали массовую вакцинацию против COVID-19, первая – Британия.

Данные об эффективности вакцин пока раскрыли только Pfizer/BioNTech, Moderna и, с некоторыми оговорками, AstraZeneca.

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Евгений Пилипенко

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