UA

Без ежегодных прививок. Химерная вакцина "от всех гриппов" успешно прошла первые испытания

08.12.2020, 09:35
Без ежегодных прививок. Химерная вакцина
Вирионы вируса испанского гриппа 1918 года (фото — NIAID)

Разработанная американскими молекулярными биологами универсальная вакцина против вируса гриппа (вырабатывает защиту сразу против многих штаммов этого патогена) продемонстрировала "обширный, сильный, стойкий и функциональный" иммунный ответ на фазе I клинических испытаниях и "имеет приемлемую безопасность для взрослых". Отчет опубликован в журнале Nature Medicine.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Основанный на химерном гемагглютинине (сНА) препарат разработан шесть лет назад в медцентре Mount Sinai и с той поры проходит все этапы испытаний. Это модернизированный белок вирусной оболочки, благодаря которому вирион цепляется за "выросты" на мембране клеток жертвы, проникает в них и заражает. Как и многие вакцины, этот препарат вынуждает организм производить антитела против определенных участков поверхностных белков вируса.

Читайте также: В США проверяют чудо-препарат: он обращает вспять старение ума

Современные вакцины от гриппа вырабатывают антитела к наружной части белка гемаглютинина – его головке (см. схему ниже), которая постоянно чуть-чуть меняется из-за мутаций, что требует постоянного обновления вакцин. Однако антитела и клетки-киллеры после иммунизации сНА-вакциной атакует "ножку" этого белка, которая практически неизменна.

СПРАВКА. По данным Всемирной организации здравоохранения, от сезонного гриппа ежегодно умирает от 290 000 до 650 000 человек. Обычно болезнь у людей вызывают штаммы вируса гриппа типа А. Из-за процесса мутаций, который носит название антигенного дрейфа, эффективно бороться с ним пока не научились. Постоянные минимальные мутации в РНК-геноме вируса ведут к тому, что минимально меняется структура белка-гемагглютинина и фермента нейраминидазы – и антитела к прошлогоднему штамму уже не инактивируют обновленный естественным отбором патоген.

В фазе I испытания в США с интервалом три месяца были привиты 56 добровольцев от 18 до 39 лет: одним дали вакцину в разных вариациях, другим – плацебо. Препарат мог быть составлен как из фрагментов вируса, так и из ослабленного вируса, который модернизирован химерным гемагглютинином. Его либо закапывали в нос, либо вводили уколами.

Схема: Nature

Участники фазы I заболевали гриппом гораздо реже остальных, утверждают авторы. 

Хотя концентрация антител после применения сНА-вакцины ожидаемо снизилась спустя какое-то время после прививок, через полгода после иммунизации она стабилизировались и оставались неизменной даже через 1,5 года. Сколько такой эффект будет продолжаться, пока неизвестно: в будущее заглядывать пока не научились.

Читайте также: Свет в конце тоннеля. Ученые надеются, что нашли путь к будущей победе над остеоартритом

Вскоре авторы препарата хотят сконструировать новую его версию, которая будет формировать иммунитет и к подтипам/штаммам вируса гриппа B. Они пишут: объединение нужных свойств в одной трехвалентной сНА-вакцине даст людям универсальный препарат, защищающий "от всех дрейфующих сезонных, зоонозных и новых пандемических вирусов гриппа".

Читайте также: В Канаде – случай заражения редким штаммом свиного гриппа: лишь 27-й в мире за 15 лет

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер по роботі з внутрішніми клієнтами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
New business manager / New business director
Киев Ketchup Loyalty Eastern Europe
Керівник складу IT
Киев ЛІГА, Група компаній
Разместить вакансию
наука исследование медицина вакцина прививка грипп

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Как четвероногие спасают физическое и ментальное здоровье хозяев во время коронакризиса

Партнерский проектКак четвероногие спасают физическое и ментальное здоровье хозяев во время коронакризиса
 