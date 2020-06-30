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В Китае открыли новый штамм свиного гриппа, схожего с вирусом H1N1, вызвавшего пандемию в 2009 году. Об этом говорится в исследовании ученых из китайских университетов и Центра по контролю и профилактике заболеваний, передает South China Morning Post.

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Новый вирус назвали G4. По словам ученых, он обладает "всеми существенными признаками высокой адаптивности к заражению людей".

В период с 2011 по 2018 год исследователи взяли 30 000 носовых мазков у свиней на бойнях в 10 провинциях Китая и в ветеринарной больнице. Это позволило им выделить 179 штаммов вируса свиного гриппа, при этом G4 был доминирующим.

Затем ученые провели различные эксперименты, в том числе на хорьках, которых широко использую при исследованиях гриппа, потому что они испытывают симптомы, сходные с человеческими, такие как жар, кашель и чихание.

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Было обнаружено, что G4 является высокоинфекционным, размножается в клетках человека и вызывает более серьезные симптомы у хорьков, чем другие вирусы. Испытания также показали, что любой иммунитет, который люди получают от воздействия сезонного гриппа, не обеспечивает защиту от G4.

По результатам анализа на антитела к вирусу, выяснилось, что 10,4% работников ферм уже были инфицированы. Ссылаясь на исследования, ученые полагают, что до 4,4% населения в целом могли быть подвергнуты воздействию патогена.

Таким образом, вирус уже передавался от животных к человеку, но пока нет никаких доказательств того, что он может передаваться от человека к человеку. Ученые беспокоятся, что патоген может мутировать в человеческом теле и становиться более заразным. Они призывают внимательнее следить за эпидемической ситуацией на фермах.

"Эта работа является полезным напоминанием о том, что мы постоянно подвергаемся риску появления новых зоонозных патогенов - и что выращиваемые на ферме животные, с которыми люди имеют больший контакт, чем с дикими животными, могут служить источником пандемических вирусов", - сказал Джеймс Вуд, заведующий кафедрой ветеринарной медицины Кембриджского университета.

В середине апреля во Всемирной организации здравоохранения заявили , что возбудитель коронавирусной болезни COVID-19 быстро распространяется и в 10 раз смертельнее свиного гриппа H1N1.

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