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А говорили, "не страшнее гриппа". Коронавирус vs другие причины смерти – график

А говорили, "не страшнее гриппа". Коронавирус vs другие причины смерти – график - Фото
Иллюстративное фото: скриншот из видео Радио Свобода
10.06.2020, 08:54

Для сравнения были взяты грипп (influenza), убийства (homicide), утопления (drowning), алкоголизм, терроризм, наркотики и другие причины смертей

Как соотносится глобальное количество смертей от новой болезни COVID-19 с некоторыми другими летальными факторами мировой смертности, показал на анимированном графике Марк Дж. Перри, профессор экономики и финансов в Школе менеджмента в кампусе Флинта Мичиганского университета.

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Автор взял период с начала января по конец мая 2020 года и показал, с какой скоростью за этот период шло накопление смертей от той или иной болезни/причины.

За исключением COVID-19, на указанные причины смерти приходится ~7% смертей в мире ежегодно.

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Визуализация построена, утверждает автор, на основании статистических данных из баз данных Глобального бремени болезней, Университета Джонса Хопкинса и Worldometers.

Часть людей считает, что коронавирус - "не страшнее гриппа" (включая президента Бразилии), хотя, по данным исследований, SARS-CoV-2 опаснее сезонного гриппа в 13 раз.

  • В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка заболевания COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2.
  • 11 марта ВОЗ объявила, что вспышка COVID-19 приобрела характер пандемии.
  • LIGA.net ведет хронику, в которой собраны главные новости о вирусе.

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Евгений Пилипенко
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