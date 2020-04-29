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Мужчины вдвое чаще женщин умирают от коронавируса, и тяжелее болеют – ученые

Мужчины вдвое чаще женщин умирают от коронавируса, и тяжелее болеют – ученые - Фото
Иллюстративное фото: Matteo Corner/ЕРА
29.04.2020, 14:59

У китайских мужчин смертность от COVID-19 – в 2,4 раза выше, чем у женщин, пишут местные медики. Данных об анализе по другим странам нет.

Мужчины более чем вдвое чаще женщин умирают от коронавирусной болезни. Так считают медики Пекинской больницы Тонгрин, проанализировав истории болезней китайских 1099 пациентов. Их отчет опубликовал журнал Frontiers in Public Health.

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Помимо этого, они пришли к выводу, что оба пола в равной степени заражаются вирусом, но мужчины с COVID-19 более подвержены риску худших последствий и смерти – независимо от возраста.

В выборку вошли: 43 пациента, которых авторы лечили сами, а также публичные данные о 37 летальных случаях и 1019 выживших. Для сравнения выбраны мужчины/женщины примерно одинакового возраста. Также было поровну мужчин и женщин.

Кроме того, ученые сравнили показатели SARS-CoV-2 с "первым SARS" – вспышкой предыдущей подобной болезни в начале 2003 года. Взяты данные о 524 пациентах c SARS в Пекине (включая 139 умерших). Результаты были плюс-минус теми же.

Ученые считают, что мужчины, "сердечники" и диабетики рискуют умереть больше из-за того, что у них выше уровни белка ACE2, который вирус использует для проникновения в клетки организма.

Данные об умерших от COVID-19 (кликабельно):

Данные об умерших от SARS:

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Авторы уточнили, что провели первый, но предварительный анализ гендерных различий по пациентам COVID-19. При этом медики признают, что исследование "имеет некоторые ограничения" и призывают коллег масштабировать исследование темы.

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Евгений Пилипенко
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