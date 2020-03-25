Болсонару назвал коронавирус "гриппком" и призвал граждан вернуться к работе

Жаир Болсонару (фото - ЕРА)

Бразильский президент Жаир Болсонару призвал губернаторов и мэров страны, которые ввели карантинные меры, "вернуться к нормальности" и "отказаться от политики выжженной земли: закрытия торговли, запрета общественного транспорта и массовых собраний", потому что коронавирус, по его мнению, – "просто гриппок". Об этом он сказал вчера, 24 марта, в обращении к нации.

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По его словам, если в группе риска – люди за шестьдесят, "то зачем закрывать школы? 90% из нас не проявят никаких симптомов, если заразимся".

"Наша жизнь должна продолжаться. Должны быть сохранены рабочие места <...> Мы должны, да, вернуться к нормальной жизни", – сказал он.

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Болсонару считает, что легко перенес бы коронавирусное заболевание. "С моей спортивной историей, если бы я заразился, то у меня не было бы причин для беспокойства: я бы ничего не чувствовал, это был бы всего лишь небольшой грипп или простуда", - сказал он и подверг критике СМИ за "распространение страха".

12 марта президент Бразилии назвал SARS-CoV-2 "выдумкой", хотя тот диагностирован уже у 423 000 человек на планете, убив почти 19 000, – и это лишь известные случаи.

Тем временем спикер администрации президента Фабио Вайнгартен слег с коронавирусом. Число заболевших в Бразилии – 2247 человек. 46 из них умерли, двое выздоровели. Рио-де-Жанейро под карантином с 21 марта.

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