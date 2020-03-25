Коронавирус. Заболели почти 423 000 человек: последние данные

По состоянию на утро 25 марта, в мире заболели 422 915 человек коронавирусной инфекцией COVID-19, выздоровели 108 573, умерли 18 915. Об этом говорят сведенные специалистами Университета Джона Хопкинса данные, опубликованные на сайте Gis and Data.
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За последние сутки число подтвержденных случаев COVID-19 выросло на 41 622. С начала пандемии за сутки выздоровели 7 229 человек, умерли - 2343.
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Самая высокая смертность на данный момент зафиксирована в Италии, где всего умерли от инфекции 6820 человек (743 за сутки) из 69 176 заболевших, (5249 за сутки), выздоровели 8326 (894 за сутки).
В Испании за предыдущие сутки - 680 летальных случаев, всего – 2991, заболели – 42 058 (6922 за сутки), выздоровели – 3794 (439 за сутки).
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В США выявлены 8 777 новых случаев, всего – 55 148. Смертность остается сравнительно низкой: 211 умерли за минувшие сутки (всего - 796), выздоровели 349.
В Германии за сутки умерли 36 человек (всего - 159), заболели всего 32 991 (3935 за сутки), выздоровели 3290.
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