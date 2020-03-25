Коронавирус. Заболели почти 423 000 человек: последние данные

Иллюстративное фото: depositphotos.com

По состоянию на утро 25 марта, в мире заболели 422 915 человек коронавирусной инфекцией COVID-19, выздоровели 108 573, умерли 18 915. Об этом говорят сведенные специалистами Университета Джона Хопкинса данные, опубликованные на сайте Gis and Data.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

За последние сутки число подтвержденных случаев COVID-19 выросло на 41 622. С начала пандемии за сутки выздоровели 7 229 человек, умерли - 2343.

Читайте также: В Украине 97 подтвержденных случаев коронавируса: последние данные Минздрава

Самая высокая смертность на данный момент зафиксирована в Италии, где всего умерли от инфекции 6820 человек (743 за сутки) из 69 176 заболевших, (5249 за сутки), выздоровели 8326 (894 за сутки).

В Испании за предыдущие сутки - 680 летальных случаев, всего – 2991, заболели – 42 058 (6922 за сутки), выздоровели – 3794 (439 за сутки).

Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать

В США выявлены 8 777 новых случаев, всего – 55 148. Смертность остается сравнительно низкой: 211 умерли за минувшие сутки (всего - 796), выздоровели 349.

В Германии за сутки умерли 36 человек (всего - 159), заболели всего 32 991 (3935 за сутки), выздоровели 3290.

The Guardian со ссылкой на закрытый отчет Нацслужбы здравоохранения Великобритании сообщает, что при негативном сценарии развития событий в стране эпидемия коронавирусной инфекции COVID-19 может продлиться до весны 2021 года и привести к госпитализации до 7,9 млн человек.

Канцлер Ангела Меркель заявила, что страна сталкивается со своей самой большой проблемой "со времен окончания Второй мировой войны" в борьбе с пандемией коронавируса.

В Китае выздоровели 90% заболевших коронавирусом.

Читайте также: Коронавирус в Украине и мире: все главные новости