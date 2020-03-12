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Трамп недавно встречался с бразильским чиновником, у которого нашли коронавирус

Трамп недавно встречался с бразильским чиновником, у которого нашли коронавирус - Фото
Дональд Трамп и Фабио Вайнгартен (справа) (Фото: Caroline Orr/Twitter)
12.03.2020, 20:26

Положительный тест на коронавирус выявлен у бразильского чиновника, с которым пять дней назад общался и фотографировался президент США Дональд Трамп

Бразильский чиновник, общавшийся с президентом США Дональдом Трампом пять дней назад, заболел коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает Forex Live.

Положительный тест на коронавирус был зафикcирован у пресс-секретаря президента Бразилии Жаира Болсонару Фабио Вайнгартена. По информации издания, ходят слухи о симптомах у самого Болсонару.

В Twitter опубликована фотография, на которой Вайнгартен стоит рядом с Трампом (в очках и кепке).

Информацию о положительном тесте Вайнгаретена также подтвердили два источника CNN.

Вайнгартен участвовал в визите Болсонару в США, который состоялся 8 марта.

Трамп в комментарии заявил, что он не обеспокоен.

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Денис Юдин
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дональд трамп Жаир Болсонару коронавирус COVID-19 Фабио Вайнгартен
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