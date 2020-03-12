Трамп недавно встречался с бразильским чиновником, у которого нашли коронавирус

Дональд Трамп и Фабио Вайнгартен (справа) (Фото: Caroline Orr/Twitter)

Бразильский чиновник, общавшийся с президентом США Дональдом Трампом пять дней назад, заболел коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает Forex Live.

Положительный тест на коронавирус был зафикcирован у пресс-секретаря президента Бразилии Жаира Болсонару Фабио Вайнгартена. По информации издания, ходят слухи о симптомах у самого Болсонару.

В Twitter опубликована фотография, на которой Вайнгартен стоит рядом с Трампом (в очках и кепке).

Fabio Wajngarten, the press secretary for Brazilian president Jair Bolsonaro tested positive for coronavirus on Thursday, two sources tell @Cnn. Here he is posing with President Trump and VP Pence over the weekend #coronavirus pic.twitter.com/WQTHAbXCu1 — Matt Rivers (@MattRiversCNN) March 12, 2020

Информацию о положительном тесте Вайнгаретена также подтвердили два источника CNN.

Вайнгартен участвовал в визите Болсонару в США, который состоялся 8 марта.

Трамп в комментарии заявил, что он не обеспокоен.

В конце декабря 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка коронавируса SARS-CoV-2 , который вызывает пневмонию нового типа - COVID-19.

Сегодня стало известно, что коронавирусом заразились актер Том Хэнкс и его жена.

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