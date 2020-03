Трамп недавно встречался с бразильским чиновником, у которого нашли коронавирус

Бразильский чиновник, общавшийся с президентом США Дональдом Трампом пять дней назад, заболел коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает Forex Live.

Положительный тест на коронавирус был зафикcирован у пресс-секретаря президента Бразилии Жаира Болсонару Фабио Вайнгартена. По информации издания, ходят слухи о симптомах у самого Болсонару.

В Twitter опубликована фотография, на которой Вайнгартен стоит рядом с Трампом (в очках и кепке).

Fabio Wajngarten, the press secretary for Brazilian president Jair Bolsonaro tested positive for coronavirus on Thursday, two sources tell @Cnn. Here he is posing with President Trump and VP Pence over the weekend #coronavirus pic.twitter.com/WQTHAbXCu1