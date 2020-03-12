Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом

Американский актер Том Хэнкс и его жена, актриса Рита Уилсон, заболели коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом Хэнкс сообщил в Facebook.
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По его словам, находясь в Австралии, они почувствовали недомогание и усталость, как при простуде. "Чтобы все сделать правильно, как это сейчас надо, мы прошли тестирование на коронавирус, и результаты оказались положительными", - рассказал актер.
Хэнкс и его жена будут находиться в карантине под наблюдением врачей.
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