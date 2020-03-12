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Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом

Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом - Фото
Том Хэнкс и Рита Уилсон (Фото - David Swanson - EPA)
12.03.2020, 07:37

Актер Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон получили положительные результаты тестирования на коронавирусную инфекцию COVID-19

Американский актер Том Хэнкс и его жена, актриса Рита Уилсон, заболели коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом Хэнкс сообщил в Facebook.

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По его словам, находясь в Австралии, они почувствовали недомогание и усталость, как при простуде. "Чтобы все сделать правильно, как это сейчас надо, мы прошли тестирование на коронавирус, и результаты оказались положительными", - рассказал актер.

Хэнкс и его жена будут находиться в карантине под наблюдением врачей.

  • В конце декабря 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает пневмонию нового типа - COVID-19.
  • Сегодня стало известно, что коронавирусом заразился одноклубник Криштиану Роналду Даниэле Ругани.

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Денис Юдин
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Том Хэнкс коронавирус COVID-19
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