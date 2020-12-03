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Свет в конце тоннеля. Ученые надеются, что нашли путь к будущей победе над остеоартритом

03.12.2020, 11:03
Свет в конце тоннеля. Ученые надеются, что нашли путь к будущей победе над остеоартритом - Фото
Схематическое изображение структуры белка FoxO1

"Выключив" ген FoxO1 у мышей, ученые наблюдали у них ускоренное развитие остеоартроза – одной из самых распространенных проблем, связанных со старением. Но когда они повысили в поврежденных органах животных концентрацию белка, который кодируется этим геном, прогрессирование болезни замедлилось и даже обратилось вспять. Об этом пишет MedicalXpress со ссылкой на исследование в журнале PNAS.

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Пока медицина не знает, как остановить прогрессирование этой болезни, при которой происходит дегенерация суставов: есть лишь поддерживающие терапии, а также методы облечения боли от разрушения хрящевой ткани, которая работает в суставах как амортизатор. В отличие от кожи, костей или других тканей, которые могут регенерироваться после травмы, хрящ имеет минимальный восстановительный потенциал.

Исследователи из Вашингтонского университета в Сент-Луисе, изучая болезнь на мышах, обнаружили, что этот ген и кодируемый им сигнальный белок-активатор также, по-видимому, участвует и в развитии остеоартроза.

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Авторы считают, что FoxO1 препятствует повреждению хряща и развитию остеоартрита, усиливая аутофагию (самоочищение организма от поврежденных тканей) в пораженном суставе. Они показали, что этот процесс нарушен у мышей с пониженным уровнем FoxO1, и его усиливает повышенное содержание такой молекулы.

Ученые полагают, что оздоравливать хрящ можно через поддержание повышенного уровня аутофагии посредством нанотехнологической доставки FoxO1 в суставы. Они надеются, что если такой белок сможет изменять процесс аутофагии и у людей, можно будет разработать терапию, которая "предотвратит или хотя бы отсрочит миллионы будущих операций по замене коленного и тазобедренного суставов".

Такой ген расположен у людей на коротком плече 13-й хромосомы.

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Евгений Пилипенко
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