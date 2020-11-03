Регулярная физкультура оказалась полезной для онкобольных: что выяснили в эксперименте

В экспериментах на животных физнагрузки снизили прогрессирование злокачественной опухоли. Упражнения снижают рецидив рака и смертность, пишут ученые

Регулярные физические упражнения повышают эффективность тех структур иммунитета, которые отвечают за противоопухолевый ответ. Об этом в исследовании, опубликованном в eLife, пишут ученые шведского Каролинского института в соавторстве с коллегами из Италии и Британии.

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Авторы провели эксперименты на мышах и отследили, что "побочные продукты" от физический упражнений вроде лактата натрия, которые выделяются в мышцах и разносятся кровотоком по организму, усиливают действие так называемых CD8+ T-клеток – те уничтожают онкоклетки.

Мышей разделили на две когорты: одну заставляли бегать на колесе, другие жили спокойной жизнью. Те, кто "занимался спортом", демонстрировали повышенный уровень выживаемости: рост онкоочагов у них замедлялся.

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В процессе отслеживания, на что именно влияла физкультура, грызунам вводили вещества, которые нейтрализовали те или иные иммунные клетки. Выяснилось, что при ликвидации CD8+ T-клеток также удалялся и позитивный спортивный эффект. Кроме того, было показано, что эти клетки "спортивных" мышей, когда их впрыснули "лентяям", оказали противоопухолевый эффект.

Гипотезу проверили на небольшой группе людей: восьмерых мужчин заставляли полчаса работать на велотренажере, после чего делали забор крови. В сыворотке нашли те же Т-клетки аналогичного профиля и метаболиты.

"С клинической точки зрения упражнения могут улучшить исход для онкологических больных", – резюмировали исследователи, хоть и добавили: наверняка причины воздействия упражнений на прогрессирование опухоли пока не ясны.

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Евгений Пилипенко

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