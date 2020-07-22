Определить наличие рака за год-четыре до симптомов: разработан новейший тест

Тест PanSeer эффективно определяет наличие онкозаболевания на тех ранних стадиях, когда другие методы еще не в состоянии его найти, пишут авторы

Группа американских и китайских ученых утверждает, что разработала способ по анализу крови за несколько лет до появления признаков онкозаболевания обнаружить пять его форм (рак желудка, пищевода, печени, легкого и колоректальный). Их статья опубликована в журнале Nature Communications.

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За основу для создания теста PanSeer взяли массив информации от исследования Университета Фудань (КНР) в 2007—2017 годах с участием более 123 115 здоровых добровольцев: было собрано свыше 1,6 млн образцов. Люди все это время регулярно сдавали анализы и проходили осмотры у медиков. Таким образом, авторы будущего теста получили в распоряжение анализ крови тех людей, у которых затем развилось диагностируемое "обычным" методом окнозаболевание.

Ученые определили маркеры, указывающие на ранние этапы развития рака, и разработали тест, который их выявляет в крови у пока еще бессимптомных больных с достоверностью 91%. Диагноз таким поставили только через один-четыре года после того, как были выявлены ранние онкомаркеры. Специфичность теста – 96%.

Интересно, что вероятность диагностировать рак по ранним маркерам у людей, которые на момент забора крови уже знали о болезни, ниже – 88%.

Отсутствие рака PanSeer определяет на основе маркеров метилирования ДНК с вероятностью 95%. Ученые акцентировали внимание, что их ноу-хау не "предсказывает", у кого появится рак, а у кого нет: он диагностирует тех, кто уже болен, но на ранней стадии.

"PanSeer в полной мере использует биомаркеры метилирования путем чувствительного нацеливания на 10 613 CpG-островков в 477 областях генома и последующей совокупной реакции", - пишут авторы.

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Широкое распространение ранней диагностики значительно повысит выживаемость больных. Авторы заявили, что в итоге медицина должна прийти к тому, чтобы использовать этот или другие аналогичные "ранние" тесты во время регулярных анализов крови при ежегодном медосмотре.

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Евгений Пилипенко

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