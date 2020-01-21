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Ученые приблизились к "универсальному средству" против рака

Ученые приблизились к "универсальному средству" против рака - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com
21.01.2020, 11:13

Ученые считают, что их открытие может позволить "настраивать" иммунную систему человека против раковых клеток

Британские ученые провели исследование и обнаружили особый вид T-лимфоцита - клетки, которая отвечает за иммунную реакцию. По их мнению, она может противодействовать разным видам угроз. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си со ссылкой на исследование. 

Исследователям удалось обнаружить способ, который заставляет найденный ими вид Т-лимфоцитов атаковать широкий спектр раковых клеток. Метод испытали на клетках рака крови, легких, кишечника, груди, кости, простаты, яичников и шейки матки. Т-лимфоцит не трогал здоровые клетки, уничтожая раковые. 

Пока остается непонятным, как лимфоциту удается отличать здоровые клетки от раковых. Ученые отмечают, что метод еще не был испытан клинически, но заявляют, что у него огромный потенциал.

  • Ранее ученые заявили, что физическая активность может снижать риск развития рака.

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