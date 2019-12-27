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Ученые: Физическая активность может снижать риск развития рака

Ученые: Физическая активность может снижать риск развития рака - Фото
Фото: pixabay
27.12.2019, 21:25

Исследование показало, что двигательная активность коррелируют со снижением развития семи видов рака

Ученые обнаружили, что рекомендуемая физическая активность связана со снижением риска развития семи видов рака из 15-ти исследовавшихся. Об этом сообщает CNN.

Ученые проанализировали данные более 750 000 человек возраста от 32 до 91 года в США, странах Европы и Австралии. За участниками наблюдали в течение 10 лет, за это время зафиксировали - 50 620 случаев онкологических заболеваний.

Исследователи обнаружили, что рекомендованные объемы физической активности (около 7,5-15 часов в неделю) коррелируют со снижением развития некоторых видов рака.

Например, на 6-10% уменьшается развите рака молочной железы, 18-27% – рака печени. По словам ученых, также снижается риск развития рака толстой кишки, почек, эндометрии, неходжкинской лимфомы и миеломы.

Ученые заявили, что исследование может показывать важные различия в основных биологических механизмах для различных типов рака.

Однако ученые подчеркнули, что исследование окончательно не доказало, что риск заболевания раком снижает непосредственно физическая активность. Они полагают, что могут быть и другие факторы.

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