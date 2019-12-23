Ученые создали "опухоль на чипе" для тестов лекарств от рака

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Ученых Киотского университета (Япония) разработали технологию "опухоль на чипе". Благодаря ей можно будет культивировать раковые клетки in vitro и имитировать условия, свойственные человеческому организму. Исследование опубликовано в журнале Biomaterials, передает Naked Science.

С помощью этого изобретения появится возможность воссоздать трехмерную структуру клетки и с большей точностью испытывать потенциальные противораковые препараты. "Потенциальные соединения тестируются с использованием животных моделей и клеток, культивируемых в чашке Петри. Однако эти результаты часто не отражают биологических особенностей организма человека, – объясняет один из авторов работы Юджи Нашимото. – Кроме того, клеткам, выращенным в чашке, не хватает трехмерной структуры и кровеносных сосудов или сосудистой сети, которые поддерживают ее жизнедеятельность. Мы знаем, как создать устройство, которое решает эти проблемы".

В центре устройства, размер которого сопоставим с монетой, имеется "лунка" диаметром один миллиметр, от которой отходит множество микроканалов размером не более 100 нанометров. Опухолевые клетки помещаются в центральную лунку, а клетки, которые выстраивают кровеносные сосуды, располагаются вдоль каналов. В течение нескольких дней сосуды подпитывают, они растут, развиваются и закрепляются.

Эксперименты продемонстрировали важность роли кровотока в сетке сосудов: тестируемый противоопухолевый препарат в малых дозах оказался действеннее в статических условиях, а когда он попадал в кровоток, в который по микроканалам поступали питательные вещества, его эффективность снижалась.

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