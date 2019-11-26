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В Японии создали компактный тестер на рак: нужна лишь капля крови

В Японии создали компактный тестер на рак: нужна лишь капля крови - Фото
Фото: pixabay.com
26.11.2019, 09:34

Toshiba надеется оперативно провести необходимые исследования и проверки, чтобы "через несколько лет" персональные тестеры могли применяться везде

Toshiba разработала способ диагностики более десятка онкологических заболеваний по минимальному анализу крови. Точность новой методики, утверждают ее создатели, доходит до 99%. О новой технологии рассказали на пресс-конференции в корпорации, сюжет показал местный канал NHK.

Для полноценного анализа на 13 типов заболеваний (рак печени, кишечника, пищевода, желудка, груди, поджелудочной железы, мочевого пузыря и проч.) портативному тестеру хватает одной капли крови. Результат - в течение двух часов.

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Метод основан на определении типов и концентрации малых некодирующих молекул РНК - это маркеры раковых клеток. В корпорации уверяют, что тест способен выявить заболевание даже на самых ранних стадиях, еще до образования метастаз.

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наука медицина рак онкология Toshiba диагностика
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