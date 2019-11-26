В Японии создали компактный тестер на рак: нужна лишь капля крови

Фото: pixabay.com

Toshiba разработала способ диагностики более десятка онкологических заболеваний по минимальному анализу крови. Точность новой методики, утверждают ее создатели, доходит до 99%. О новой технологии рассказали на пресс-конференции в корпорации, сюжет показал местный канал NHK.

Для полноценного анализа на 13 типов заболеваний (рак печени, кишечника, пищевода, желудка, груди, поджелудочной железы, мочевого пузыря и проч.) портативному тестеру хватает одной капли крови. Результат - в течение двух часов.

Читайте также: Супрун назвала число нуждающихся в каннабисе

Метод основан на определении типов и концентрации малых некодирующих молекул РНК - это маркеры раковых клеток. В корпорации уверяют, что тест способен выявить заболевание даже на самых ранних стадиях, еще до образования метастаз.