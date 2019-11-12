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Телеведущая Алла Мазур сообщила, что у нее выявили рак

Телеведущая Алла Мазур сообщила, что у нее выявили рак - Фото
Алла Мазур (Фото: facebook.com/1plus1.AllaMazur)
12.11.2019, 20:58

Мазур отметила, что начала борьбу с заболеванием

Ведущая программы ТСН на канале 1+1 Алла Мазур сообщила, что у нее диагностировали рак. Об этом она написала в Facebook.

Речь идет о злокачественной опухоли "Они, оказываетя, бессимптномные. И я начинаю бороться", - сообщила телеведущая.

"Благодарна себе, что таки нашла время для осмотра. Благодарна украинским врачам, которые вовремя отправили на биопсию: выполнив международный протокол", - отметила она. И призвала женщин проходить профилактический осмотр как минимум раз в год.

Сообщать другие подробности телеведущая не стала. "Борьба началась, и я уже ощутила: путь будет непростым. Но я планирую работать дальше, не выпадать из жизни", - пообещала Мазур. И добавила: верит, что следующая публикация на эту тему будет о победе.

Ранее онкологи назвали болезнь-предвестник опасного вида рака.

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Алла Мазур онкология опухоль заболевание
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