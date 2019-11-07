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Ученые США нашли способ предотвратить метастазы рака: идут тесты

Ученые США нашли способ предотвратить метастазы рака: идут тесты - Фото
Фото: virotherapy.eu
07.11.2019, 07:59

Сейчас медики работают над диагностическим тестом на уровни CEMIP и препаратом, который бы задерживал производство или блокировал этот белок

Обнаружено, что помогает раковым клеткам распространяться в мозг, где затем образовываются одни из самых опасных метастаз. Исследование американских ученых опубликовано в журнале Nature Cell Biology, кратко о нем пишут в Weill Cornell Medicine.

Они определили, что за такой передачей опасных клеток стоит белок CEMIP.

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Именно он, утверждают медики, принуждает кровеносные сосуды и резидентные иммунные клетки мозга вырабатывать "воспалительные молекулы" - те, в свою очередь, способствуют выживанию и пролиферации раковых клеток, которые впоследствии ведут к образованию опухолей в головном мозге.

В лабораторных экспериментах и экспериментах на животных было показано, что удаление CEMIP из среды "значительно затрудняет процесс" метастазирования в мозг.

Тесты показали, что высокие уровни CEMIP связаны с высоким риском занесения в мозг метастаз из опухолей молочной железы и легких. Большая часть смертей от онкозаболеваний - следствие метастазирования в другие органы, в том числе мозг.

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