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Вызывает ли онкологию. В чем опасность пальмового масла - Супрун

Вызывает ли онкологию. В чем опасность пальмового масла - Супрун - Фото
Пальмовое масло получают из плодов масличной пальмы (фото - pixabay.com)
05.08.2019, 15:59

И.о. министра здравоохранения объяснила, есть ли вред от пальмового масла

Вред или польза пальмового масла для здоровья человека неоднозначны Об этом  у себя в Facebook сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

"Когда спрашивают, вредно пальмовое масло или нет, следует ответить, что все зависит, для кого и для чего. Оно точно не является ядом, от которого "онкология развивается за две недели", но все же стоит разбираться", - отметила Супрун.

По ее словам, в основном сталкиваемся уже с рафинированными и разделенными фракциями пальмового масла или маргаринами на основе пальмового масла.

Она добавила, что две трети пальмового масла, которое производится в мире, становится продуктами питания. "Пальмовое масло, его фракции или маргарины входят, прежде всего, в состав дешевых сладостей, низкокачественных сыров, а также недешевых шоколадных кремов. Сладости вредны высоким гликемическим индексом, высоким содержанием жиров, и отсутствием необходимых нутриентов и клетчатки", - уточнила Супрун.

Чиновник предупредила, что маргарины с пальмовым маслом вредны, потому что в маргаринах есть трансжиры. "Поэтому лучше выбирать качественный черный шоколад, ягоды или готовить домашние сладости", - cказала Супрун.

И.о. министра здравоохранения отметила, пальмовое масло не "закупоривает сосуды, имея высокую температуру плавления". "Риск атеросклероза - "закупорки сосудов" - зависит не только от рациона, но и от уровня физической активности, наличия висцерального жира, генетики и курения.  Но пальмовое действительно может увеличивать риск сердечно-сосудистых заболеваний, поскольку в нем много насыщенных жирных кислот: миристиловой и пальмитиновой", - подчеркнула Супрун.

По ее словам, угроза, прежде всего, касается людей старшего возраста с историей сердечно-сосудистых болезней и с избыточным весом.

"Пальмовое масло - не единственное "зло" в нашем рационе. Для здоровья сердца и сосудов вредно жарить на подсолнечном масле или есть много арахиса, транс-жиров, слишком соленой пищи, алкоголя и иметь избыточный вес", - добавила Супрун.

Качественный состав пальмового масла ближе к грудному молоку, чем состав коровьего, и пока нет данных о связи потребления жиров в составе прикорма или еды маленьких детей и последующим ожирением или развитием диабета.

"Но не надо перекручивать: дети должны есть овощи, фрукты, крупы, молочную продукцию, и при этом не превышать количество жиров в рационе",  - сказала она.

3 августа Супрун рассказала, что такое тревожные расстройства, чем они опасны и как их предотвратить.

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пальмовое масло ульяна супрун здоровье
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