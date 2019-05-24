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24.05.2019, 16:42

Супрун назвала число нуждающихся в каннабисе

Супрун назвала число нуждающихся в каннабисе - Фото
Ульяна Супрун (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Ульяна Супрун выразила надежду, что действующий или следующий созыв Рады проголосует за внесенный законопроект о применении медицинского каннабиса

В Украине более 2 млн человек с тяжелыми заболеваниями нуждаются в облегчении симптомов с помощью медицинского каннабиса. Об этом сообщила журналистам и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, передает Укринформ.

"Минздрав поддерживает разрешение на употребление медицинского каннабиса в Украине. Это поможет более 2 млн пациентов, которые сейчас могли бы этим воспользоваться. Это, в частности, онкобольные, паллиативные (неизлечимо больные - ред.) пациенты", - заявила она.

Супрун напомнила, что комитеты Рады уже поддержали внедрение применения в Украине медицинского каннабиса. "Есть законопроект, который был подан".

В марте петиция на сайте парламента о каннабисе в медицинских и научных целях набрала 25000 подписей. Супрун подробно объяснила, почему он эффективен и при каких заболеваниях применяется.

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Теги: паллиативная помощь, ульяна супрун, онкология, медицинский каннабис
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