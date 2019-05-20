В Раде зарегистрировали законопроект о медицинском каннабисе

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В Верховной Раде зарегистрирован проект закона, направленного на легализацию использования медицинского каннабиса в Украине. Об этом свидетельствует информация, размешенная на сайте парламента.

Законопроект №10313 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения фундаментального права человека на жизнь инициировали более 100 депутатов.

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Среди инициаторов - депутаты Рефат Чубаров, Мустафа Джемилев, Вадим Новинский, Борислав Розенблат.

Текст документа на сайте Рады пока не опубликован.

Ранее комитет Рады по вопросам прав человека единогласно принял решение зарегистрировать предложенный неправительственными организациями законопроект о легализации медицинского использования каннабиса.

В марте петиция на сайте парламента с требованием узаконить использование каннабиса в медицинских и научных целях набрала 25000 подписей.

Ранее Супрун подробно объяснила, почему каннабис эффективен в медицине и при каких заболеваниях он применяется.