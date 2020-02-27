Неожиданно. Молоко может быть опасным для здоровья женщин - исследование

Повышенное потребление молока животных связано с увеличением риска развития рака молочной железы (РМЖ) у женщин. Об этом говорится в выводах к исследованию ученых из Университета здоровья Лома Линда в Калифорнии, опубликованном в Международном журнале эпидемиологии.
Результаты "дают достаточно убедительные доказательства, что либо такое молоко, либо какой-либо другой фактор, тесно связанный с ним, является причиной РМЖ у женщин": потребление всего 1/4-1/3 стакана в день связано с повышением риска РМЖ на 30%, стакана - до 50%, а двух-трех стаканов - до 70–80%.
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Не выявлено четких связей между соевыми продуктами и РМЖ - независимо от молокопродуктов. Кроме того, никакой разницы в потреблении "обычных" или обезжиренных молокопродуктов не наблюдалось, как не было отмечено никаких важных ассоциаций с сыром и йогуртом.
Ученые предположили, что возможными причинами этих связей между РМЖ и молоком может быть содержание в нем половых гормонов коровы, ведь РМЖ у женщин - гормоночувствительное онкозаболевание.
Как отмечают в публикации, нынешние рекомендации Минздрава США по питанию разрешают три стакана молока в день. Потому результаты этого исследования говорят о том, что людям следует относиться к такой рекомендации властей с осторожностью, подчеркнули ученые.
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