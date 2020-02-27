Неожиданно. Молоко может быть опасным для здоровья женщин - исследование

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Повышенное потребление молока животных связано с увеличением риска развития рака молочной железы (РМЖ) у женщин. Об этом говорится в выводах к исследованию ученых из Университета здоровья Лома Линда в Калифорнии, опубликованном в Международном журнале эпидемиологии.

Результаты "дают достаточно убедительные доказательства, что либо такое молоко, либо какой-либо другой фактор, тесно связанный с ним, является причиной РМЖ у женщин": потребление всего 1/4-1/3 стакана в день связано с повышением риска РМЖ на 30%, стакана - до 50%, а двух-трех стаканов - до 70–80%.

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Не выявлено четких связей между соевыми продуктами и РМЖ - независимо от молокопродуктов. Кроме того, никакой разницы в потреблении "обычных" или обезжиренных молокопродуктов не наблюдалось, как не было отмечено никаких важных ассоциаций с сыром и йогуртом.

Анализ учел данные за 7,9-летний срок у 52 795 женщин в Северной Америке (средний возраст 57,1 года, 29,7% - афроамериканки), у которых до начала исследования не был диагностирован рак. За период исследования было зафиксировано 1057 новых случаев РМЖ.

Ученые предположили, что возможными причинами этих связей между РМЖ и молоком может быть содержание в нем половых гормонов коровы, ведь РМЖ у женщин - гормоночувствительное онкозаболевание.

Как отмечают в публикации, нынешние рекомендации Минздрава США по питанию разрешают три стакана молока в день. Потому результаты этого исследования говорят о том, что людям следует относиться к такой рекомендации властей с осторожностью, подчеркнули ученые.

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