Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Неожиданно. Молоко может быть опасным для здоровья женщин - исследование

Неожиданно. Молоко может быть опасным для здоровья женщин - исследование - Фото
Фото: pixabay.com
27.02.2020, 09:39

Даже умеренное потребление молока может привести к риску развития рака молочной железы до 80% в зависимости от выпиваемого объема, пишут ученые в США

Повышенное потребление молока животных связано с увеличением риска развития рака молочной железы (РМЖ) у женщин. Об этом говорится в выводах к исследованию ученых из Университета здоровья Лома Линда в Калифорнии, опубликованном в Международном журнале эпидемиологии.

Результаты "дают достаточно убедительные доказательства, что либо такое молоко, либо какой-либо другой фактор, тесно связанный с ним, является причиной РМЖ у женщин": потребление всего 1/4-1/3 стакана в день связано с повышением риска РМЖ на 30%, стакана - до 50%, а двух-трех стаканов - до 70–80%.

Читайте также: Назван самый распространенный тип рака: как уберечься

Не выявлено четких связей между соевыми продуктами и РМЖ - независимо от молокопродуктов. Кроме того, никакой разницы в потреблении "обычных" или обезжиренных молокопродуктов не наблюдалось, как не было отмечено никаких важных ассоциаций с сыром и йогуртом.

Анализ учел данные за 7,9-летний срок у 52 795 женщин в Северной Америке (средний возраст 57,1 года, 29,7% - афроамериканки), у которых до начала исследования не был диагностирован рак. За период исследования было зафиксировано 1057 новых случаев РМЖ.

Ученые предположили, что возможными причинами этих связей между РМЖ и молоком может быть содержание в нем половых гормонов коровы, ведь РМЖ у женщин - гормоночувствительное онкозаболевание.

Как отмечают в публикации, нынешние рекомендации Минздрава США по питанию разрешают три стакана молока в день. Потому результаты этого исследования говорят о том, что людям следует относиться к такой рекомендации властей с осторожностью, подчеркнули ученые.

Читайте также: Ученые США нашли способ предотвратить метастазы рака: идут тесты

Евгений Пилипенко
Еще по теме
Напишите нам
рак молочной железы молоко медицина здоровье онкология онкозаболевание латте
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 