Назван самый распространенный тип рака: как уберечься

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Рак легких остается самым распространенным типом онкозаболевания как по частоте - 2,1 млн новых случаев в 2018 году на планете, так и по смертности - 1,8 млн смертей в том же году. Главная причина возникновения рака легких - курение табака (63% всех смертей от этого типа рака), говорится в докладе Международного агентства по изучению рака (IARC) - департамента Всемирной организации здравоохранения.

Смертность от рака молочной железы растет в странах, где индекс человеческого развития еще невысок, и стабилизировалась в развитых странах. На уровень смертности от такого типа рака влияет более поздний возраст для рождения первого ребенка, меньшее число детей, а также более раннее наступления первой менструации.

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Такая же корреляция с уровнем развития страны наблюдается и с летальностью от колоректального рака.

Большинство случаев рака желудка связаны с очагами бактерий Helicobacter pylori. Этот тип рака - на пятом месте по распространенности в мире.

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В целом наблюдается мировая тенденция к снижению смертности и частоты заболевания раком шейки матки. В основном это стало возможно благодаря выявлению предраковых состояний. Также отмечается, что избежать такого заболевания можно, вакцинировавшись от вируса папилломы человека и проводя регулярные осмотры.

Вчера был Всемирный день борьбы против рака. Почти половины случает заболевания раком можно избежать, если не курить, не загорать, заниматься спортом, правильно питаться и вакцинироваться от некоторых вирусов.