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Украина вторая в Европе по темпам распространения онкозаболеваний

Украина вторая в Европе по темпам распространения онкозаболеваний - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com
21.01.2020, 12:32

По данным МОЗ, 65 000 человек ежегодно умирают от рака, еще 140 000 узнают о своей болезни

Украина занимает второе место в Европе по темпам распространения онкологических заболеваний. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В министерстве заявили, что для снижения смертности нужна ранняя диагностика заболевания. Для этого уже выделили 1 млрд гривень.

 С 1 апреля украинцы, имея направление от семейного или другого лечащего врача, смогут бесплатно пройти такие обследования: маммографию, гистероскопию, эзофагогастродуоденоскопию, колоноскопию, цистоскопию, бронхоскопию. 

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рак онкология маммография гистероскопия эзофагогастродуоденоскопия колоноскопию цитоскопия бронхоскопия
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