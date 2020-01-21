Украина вторая в Европе по темпам распространения онкозаболеваний

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Украина занимает второе место в Европе по темпам распространения онкологических заболеваний. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В министерстве заявили, что для снижения смертности нужна ранняя диагностика заболевания. Для этого уже выделили 1 млрд гривень.

С 1 апреля украинцы, имея направление от семейного или другого лечащего врача, смогут бесплатно пройти такие обследования: маммографию, гистероскопию, эзофагогастродуоденоскопию, колоноскопию, цистоскопию, бронхоскопию.

Ранее ученые заявили, что приблизились к универсальному средству против рака

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